Доля туристов, планирующих поездки на авто по России, за год выросла на 30%

Доля туристов, которые планируют путешествовать на машине, за последний год выросла на 30%. Этот формат выбирают за свободу передвижения, возможность добираться до удаленных мест, отсутствие ограничений по багажу и шанс взять с собой питомцев, говорится в исследовании сервиса «Суточно.ру», с которым ознакомились «Известия».

Среди самых быстрорастущих направлений автотуризма называют сельский, гастрономический и экотуризм. Все больше путешественников уезжают не в крупные города, а в небольшие деревни, глэмпинги и на фермы. Повышенный интерес сейчас к Адыгее, Кавказским Минеральным Водам, Алтаю, Байкалу и Карелии. При этом самыми популярными направлениями для автопутешествий этим летом стали Москва, Казань, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В топ-10 также вошли Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария, Карелия и Беларусь.

В «Суточно.ру» отмечают, что поездки на автомобиле часто выходят дешевле перелетов или поездок на поезде с отелями – экономия может доходить до 50%. Чаще всего автотуристы выбирают квартиры вместо гостиниц: так проще организовать быт, можно готовить, стирать, заказывать еду и комфортно разместить семью или компанию.

В среднем по стране аренда жилья сейчас стоит около 5,7 тыс. руб. за ночь, что примерно на 10% выше, чем годом ранее. Самое дешевое размещение во Владимире – около 4,5 тыс. руб. за сутки. В Пскове и Ярославле – примерно 4,8 и 4,6 тыс. соответственно. В Кабардино-Балкарии – около 5,6 тыс., в Казани – 5,6 тыс., в Краснодарском крае – 5,9 тыс., в Санкт-Петербурге – тоже примерно столько же, в Нижнем Новгороде – 6,1 тыс., а в Карелии – примерно 7,1 тыс. руб. за сутки.