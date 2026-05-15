Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию результатов исследований пляжей Анапы

Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете публикаций исследований о состоянии морской воды и песка в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обратился анапский парламентарий Олег Янцен. Депутат запросил данные о состоянии пляжей и воды на курорте. Но ведомство категорически отказалось публиковать результаты анализов. Копию ответа обнародовал эколог Евгений Витишко.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться центральному офису и дать комментарии. В федеральной службе пояснили, что региональное отделение представило на запрос депутата некорректный ответ.

«В связи с появлением в ряде новостных изданий публикаций со ссылкой на письмо Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о якобы введенном запрете на размещение результатов исследований морской воды и песка сообщаем, что ответ Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю некорректен», – уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве подчеркнули, что никаких ограничений на публикацию информации о работах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Анапе и их результатах не устанавливалось.