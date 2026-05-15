Москвичи и гости столицы могут совершить тур по следам Михаила Булгакова

В цифровом туристическом сервисе можно найти экскурсию по музею-театру «Булгаковский дом», бесплатный маршрут «Москва Булгакова. Где писатель играл в бильярд с Маяковским и в каком загсе женился дважды» или составить свою прогулку по городу с использованием ИИ-помощника.

© Mos.ru

В честь 135-летия со дня рождения Михаила Булгакова сервис Russpass приготовил специальную программу. Горожане и гости столицы смогут посетить самые известные места столицы, связанные с писателем.

Музей-театр «Булгаковский дом» познакомит с биографией автора. Посетители узнают о семье Михаила Булгакова, его решении стать писателем, о том, что происходило в его жизни, а также с кем он дружил, кого любил и кто его вдохновлял. Именно здесь находятся легендарная коммуналка, подъезд, расписанный граффити и памятник коту Бегемоту во дворе. Три зала музея и аутентичный «Буфет 302-бис» помогут окунуться в загадочную атмосферу книги «Мастер и Маргарита» и узнать больше о ее создателе.

© Mos.ru

Маршрут «Москва Булгакова. Где писатель играл в бильярд с Маяковским и в каком загсе женился дважды» расскажет о жизни писателя в столице. Участники узнают, где он работал, на сцене какого театра играл роль судьи и почему на месте его захоронения установлен камень с могилы Николая Гоголя. Во время прогулки гости отдохнут на скамейке Воланда и заглянут в «нехорошую квартиру» на Большой Садовой.

© Mos.ru

Для всех любителей «Мастера и Маргариты» обязательны к посещению загадочные Патриаршие пруды. Именно здесь с разговора Михаила Берлиоза с Иваном Бездомным начинается действие великого романа. Не останутся в стороне и дом братьев Топлениновых в Мансуровском переулке — тот самый подвал Мастера, где сжигали рукопись, и усадьба А.А. Яковлева, которую называют одним из возможных прообразов дома Грибоедова. В Большом Афанасьевском переулке участники прогулки смогут запечатлеть граффити «Булгаков» и посидеть у фонтанов в саду «Аквариум», где Варенуха повстречался с Бегемотом и Азазелло. Закончится «мистическая» прогулка у Московского академического театра сатиры. Здесь, согласно книге, располагался театр «Варьете» и проходил сеанс черной магии.

© Mos.ru

В самостоятельном исследовании Москвы поможет ИИ-конструктор в сервисе Russpass. Для этого нужно заполнить небольшую анкету — указать даты, интересы и компанию (самостоятельно, парой, с детьми или друзьями). Основываясь на предпочтениях пользователя, нейросеть в лице пушистого электронного помощника Москота автоматически проложит маршрут по городу, добавив в него актуальные мероприятия.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он превратился в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023-го для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес». Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах «Макс» и «Телеграм».