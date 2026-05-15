В Госдуме предложили продавать авиабилеты по скидке всем детям до 18 лет

Депутат Госдумы Артем Прокофьев выступил с инициативой расширить действие 50% скидки на авиабилеты для всех несовершеннолетних пассажиров на внутренних рейсах, вплоть до 18 лет. В настоящее время льгота распространяется только на детей в возрасте от 2 до 12.

По словам парламентария, семейные поездки по стране остаются серьезной финансовой нагрузкой, особенно в период отпусков. Многие россияне летом отправляются в другие регионы ради отдыха или встреч с родственниками, однако стоимость перелетов для всей семьи часто оказывается слишком высокой.

Кроме того, Артем Прокофьев направил обращение председателю правительства с предложением продлить после 2026 года эксперимент по субсидированию авиабилетов для льготных категорий граждан.

Программа действует с 1 января 2025 года по 2 ноября 2026-го и предусматривает предоставление субсидий авиакомпаниям для компенсации сниженной стоимости билетов. В число получателей льгот входят молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы и инвалиды II и III групп с детства, члены многодетных семей, а также жители Дальнего Востока и Калининградской области при перелетах в эти регионы и обратно.