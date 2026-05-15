В аэропортах предложили выдавать бесплатные детские коляски

Семьям с детьми в аэропортах надо бесплатно выдавать детские коляски по аналогии с багажными тележками, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Сейчас пассажиры сдают «детский транспорт» перед посадкой, а после приземления вынуждены ждать его выдачи, поэтому часто покидают самолет последними. Можно разместить в терминалах специальные коляски-трости и подавать их прямо к трапу, отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его мнению, надо сажать семьи с детьми в самолетах ближе к выходу и наладить систему оповещения сотрудников аэропортов о том, что на борту есть такие пассажиры, как это делается, когда прилетают люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Общественном совете при Минтрансе предложили создать в аэропортах отдельные «семейные коридоры» для досмотра пассажиров с детьми. Также высказывалась идея предоставить многодетным семьям бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов вне зависимости от класса билета.