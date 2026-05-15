Глава МЧС Камчатки призвал не соваться на вулкан Ключевский

На популярном сайте объявлений появилось предложение о коммерческом восхождении на действующий вулкан Ключевская сопка. Тур продлится с 26 июля по 10 августа, его стоимость заявлена в 190 тысяч рублей. Камчатский министр по ЧС Сергей Лебедев жёстко высказался по поводу этой инициативы, назвав её незаконной и опасной для жизни.

«Уважаемые гости Камчатского края, местные жители все до одного знают, что попытка забраться на Ключевской вулкан может закончиться смертью. Маршрута на Ключевской вулкан нет и в ближайшее время не будет. Это ДЕЙСТВУЮЩИЙ вулкан с регулярными дрожаниями и извержениями. На вулкане регулярно происходят камнепады, опасные для жизни. Они могут случиться в любой момент. Спасательная операция, учитывая географию, может быть затруднена погодными условиями и высотой самого вулкана», - написал Сергей Лебедев на странице во «Вконтакте».

Министр пояснил, что природный парк «Вулканы Камчатки» не выдаст разрешение на восхождение без особого случая — например, для тренировок спасателей или профессиональных спортсменов с рекомендациями. По его словам, предлагаемое восхождение незаконно, а действия организаторов провокационны.

Лебедев предупредил, что спасатели могут не успеть на помощь из-за непредсказуемой погоды, поэтому он призвал не рисковать и не играть в рулетку с судьбой, напомнив, что на Камчатке есть множество других разрешённых маршрутов.