В Оренбуржье похвастались успехами в сфере туризма

В 2025 году по пяти автомаршрутам Оренбургской области, представленным на федеральном портале «Путешествуй.рф», проехали более 250 тыс. туристов. Данные привёл глава региона Евгений Солнцев.

Об этом сообщает 56orb.ru.

Одним из наиболее популярных направлений стал тур «Маршрутами великих писателей» — его выбрали около 80 тыс. путешественников. В маршрут входят 15 объектов, связанных с культурными деятелями и историей Оренбуржья, в том числе музей-усадьба С.Т. Аксакова, Дом-музей Владимира Высоцкого и национальный парк «Бузулукский бор».

Солнцев также отметил интерес туристов к Соль-Илецким озёрам, селу Чёрный Отрог и заповеднику «Оренбургский».

«С началом тёплого сезона и отпусков уже видим активность посетителей. Ожидаем, что в этом году спрос на туристические маршруты области вырастет примерно на 25%», — заявил глава региона.

Ранее 360.ru сообщал, что в детских лагерях Московской области этим летом отдохнут около полумиллиона детей.