Более 250 тысяч автотуристов посетили Оренбуржье за год

В 2025 году по пяти автомаршрутам Оренбургской области, представленным на федеральном портале «Путешествуй.рф», проехали более 250 тыс. туристов. Данные привёл глава региона Евгений Солнцев.

В Оренбуржье похвастались успехами в сфере туризма
Об этом сообщает 56orb.ru.

Одним из наиболее популярных направлений стал тур «Маршрутами великих писателей» — его выбрали около 80 тыс. путешественников. В маршрут входят 15 объектов, связанных с культурными деятелями и историей Оренбуржья, в том числе музей-усадьба С.Т. Аксакова, Дом-музей Владимира Высоцкого и национальный парк «Бузулукский бор».

Солнцев также отметил интерес туристов к Соль-Илецким озёрам, селу Чёрный Отрог и заповеднику «Оренбургский».

«С началом тёплого сезона и отпусков уже видим активность посетителей. Ожидаем, что в этом году спрос на туристические маршруты области вырастет примерно на 25%», — заявил глава региона.

