«Мамисон» подвел итоги первого полноценного зимнего сезона

Горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии принял 35 тысяч гостей в первый полноценный зимний сезон, который продлился 132 дня.

«За почти четыре с половиной месяца на канатных дорогах "Мамисона" успели подняться больше 35 тысяч гостей. Сезон катания стартовал на курорте 31 декабря прошлого года, и трассы держали форму до конца майских каникул. В пиковые дни зимних праздников курорт принимал до 1 500 человек за день», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Горнолыжный сезон на курорте продлился 132 дня. Для гостей работали 19 км трасс всех уровней сложности, а на высоту 3 тысячи метров туристов поднимали гондольная и кресельная канатные дороги. В начале и ближе к концу сезона поддерживать качественное снежное полотно помогала искусственная система оснежения, которой оборудована большая часть трасс, рассказали в пресс-службе.

«За первый полный сезон курорт прошел главную проверку: нам удалось обеспечить стабильную работу трасс и канатных дорог на протяжении всей зимы, несмотря на переменчивую погоду. Мы внимательно мониторили отзывы гостей: из плюсов чаще всего они отмечали не только уникальную ширину трасс и возможность кататься в больших горах, пока здесь немноголюдно, но и качество подготовки склонов», — отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Об инфраструктуре

В институте развития дополнили, что в течение сезона резиденты создали на курорте больше 100 мест размещения, доведя их общее число до 280. На центральной площади появился новый сервисный центр. В нем разместились прокат, магазин, камера хранения, ресторан и новый отель.

После завершения зимнего сезона «Мамисон» продолжает работать в прогулочном формате — гостям доступна канатная дорога, скоро откроются 33 километра экотроп.

О курорте «Мамисон»

Всесезонный курорт «Мамисон» открылся в Северной Осетии 14 марта 2025 года. Включает 19 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. Это первый горнолыжный курорт с приставкой «арт», где традиционный активный отдых соседствует с творчеством и современным искусством. В феврале 2026 года на курорте появилась творческая мастерская, а в апреле — студенческий спортивный клуб.