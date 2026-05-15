Куда сходить, где поесть и переночевать, туристу подскажет чат-бот

Если у вас совсем нет попутчика для путешествий по Ростовской области, то компанию может составить чат-бот "Турист РО" - техническая новинка, запущенная в мессенджере МАКС. Пока его арсенал еще ограничен и нуждается в многочисленных доработках, но на основные вопросы путешественника - где перекусить, как провести свободное время и где переночевать - он отвечает уже вполне достойно.

Корреспондент "РГ" прогулялся с ботом по знаковым местам донской столицы, чтобы выяснить функционал и проверить, насколько хорошо он знает город.

Разработчики позиционируют чат-бот как помощника для путешествующих по региону. Отвечает он пока только на три вопроса - где поесть, где переночевать и где провести досуг. С помощью встроенной карты пользователь должен указать свое местоположение, а помощник подберет варианты по потребности и цене.

Как пояснил "Российской газете" министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов, ограниченность функционала чат-бота тремя сценариями временная.

В ближайшее время появится возможность бронирования, а также афиша с актуальными культурными и спортивными событиями с возможностью покупки билетов. Кроме того, здесь же можно будет запросить информацию о существующих турах по области.

Министр не уточнил, насколько чат-бот популярен у ростовчан и гостей региона, однако отметил, что интерес к сервису устойчивый.

"Особенно это стало заметно после того, как бот прошел официальную верификацию в национальном мессенджере "Макс". Для пользователя это ключевой фактор: люди видят "галочку" верифицированного источника и понимают, что здесь актуальная и проверенная информация", - сказал Алексей Копытов.

Чат-бот стал логичным продолжением развития мобильного приложения "Турист", который с 2022 года охватывает территорию региона. Разработчик, минцифры Ростовской области, ранее сообщало, что приложение создано для помощи в путешествиях: в нем есть интерактивная карта, аудиогиды, готовые и настраиваемые маршруты, информация о достопримечательностях, гостиницах, кафе, ресторанах и актуальных событиях региона, а также функции избранного, поиска с фильтрами и прогноза погоды. Всего в "Туристе" содержится информация о более чем 3,5 тысячи туристических объектов.

Приложение может помочь составить маршрут похода или простой прогулки, а также снабдит аудиогидом, который расскажет о тех или иных достопримечательностях или просто интересных местах. Пользователи могут добавить объект и самостоятельно. Для этого нужно заполнить небольшую анкету, а потом пройти модерацию. После этого объект будет виден всем пользователям.

Корреспондент "Российской газеты" прогулялся по центру Ростова-на-Дону с телефоном в руках, чтобы оценить, насколько хорошо новый чат-бот знает город. Пока стоит признать, что продукт достаточно сырой. На большую часть запросов он отвечает фразой "По вашему запросу ничего не найдено", тогда как очевидно, что на главных улицах донской столицы, таких как Большая Садовая, Ворошиловский проспект и Пушкинская, полно, например, столовых с чеком до 500 рублей. Кроме того, нередки для него и откровенные глюки, которые бот сопровождает этой же фразой. Зато скорость реагирования на команды высокая, так что ставка на развитие в Максе себя оправдывает. Даже в условиях нестабильного интернета бот работает быстро и без нареканий.

А в целом это достаточно интересное ИТ-решение, которое при соответствующей доработке будет полезно многим пользователям.