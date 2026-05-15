Как идет импортозамещение на горнолыжных курортах России

Горнолыжная отрасль России находится на этапе серьезной перестройки. Курортам приходится преодолевать зависимость от зарубежных технологий, оборудования и сервисных услуг. Где-то это вынужденная мера из-за ухода поставщиков с рынка, где-то - вопрос суверенитета.

© Российская Газета

На Северном Кавказе работают несколько крупных горнолыжных курортов и множество небольших. Основные из них - "Эльбрус", "Мамисон" и "Ведучи", а также Чегет, "Архыз" и Домбай. В сезоне 2025-2026 годов, который еще не закончился, они планируют принять почти девять миллионов гостей. Рост турпотока от сезона к сезону прогнозируют на уровне 10 процентов. И, конечно, такой спрос нужно обеспечить с технической стороны.

Так, на стенде "Кавказ.РФ" на КИФ-2026 был представлен первый отечественный отцепляемый зажим с подвесом для пассажирских подъемников кресельного типа, шкаф управления и автоматики и центр управления проектами. Зажим обеспечил полное импортозамещение продукции ведущих зарубежных производителей, прекративших работу на российском рынке.

Партнер госкорпорации запустил в Тверской области завод по производству канатных дорог со 100-процентной локализацией. Новые канатки на "Эльбрусе", которые планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, будут полностью российскими - от металлоконструкций до ПО. Отечественное оборудование уже работает на курортах "Мамисон" и "Ведучи". Формируются национальные стандарты отрасли. По словам экспертов, на фоне изменений во внешнеэкономической повестке на первый план вышло развитие собственного производства канатных дорог, систем искусственного снегообразования, ратраков, сервисной инфраструктуры, а также горнолыжной одежды и инвентаря.

Специалисты сходятся во мнении, что сейчас лучшее время для выстраивания индустриальной основы, ускорения научно-технического прогресса и выведения на рынок конкурентоспособных российских продуктов. Горнолыжные курорты в этих условиях превращаются в испытательные полигоны: здесь обкатывают локализованные технологии, тестируют новые продукты и сервисы, формируя практику их дальнейшего масштабирования по всей стране.

- Мы могли пойти по пути выстраивания взаимоотношений с китайскими производителями, но не стали так делать. Сейчас уровень импортозамещения на курортах мы оцениваем в 70 процентов. Я убежден, что к 2028 году с нашими производителями и их решениями мы доведем показатель до 100 процентов, - отметил на КИФ заместитель директора "Кавказ.РФ" Владимир Лопухин.

По его мнению, необходимо сконцентрироваться на поддержке отечественных предприятий, а для этого нужно заключать долгосрочные контракты. Это позволит грамотно планировать работу.

Генеральный директор компании "Руслет" Дмитрий Сидорович рассказал, что канатная дорога состоит из 20 тысяч деталей и компонентов, поэтому ее изготовление требует хорошо развитой кооперации. Сейчас в ней задействовано порядка 150 компаний - от небольших до крупных.

- Именно благодаря такой кооперации в последние 50 лет развивалась Европа, а у нас на это было пять лет. Поэтому, если задействовать все ресурсы, вполне реально создать производства с высокой локализацией. Сегодня ни у кого даже не закрадывается сомнений, что этого не нужно делать. Да, что-то сейчас выгоднее покупать за рубежом, но со временем мы и у нас придем к ценам, которые устраивают рынок, - заявил Сидорович.

По федеральному проекту "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", который входит в структуру нацпроекта "Туризм и гостеприимство", до 2030 года в России планируется построить более 290 канатных дорог, собрать свыше 300 ратраков и 1,2 тысячи систем искусственного снегообразования.

На базе горнолыжных курортов предложено создать своеобразный шоурум - территорию, куда производители смогут привозить отечественную технику и программные решения для тестов. Работа в реальных условиях даст качественную обратную связь. Примерно так тестируют и российскую горнолыжную экипировку, которую используют российские спасатели, вместе с производителем доводя технологичные модели до совершенства.

- "Кавказ.РФ" организовал создание первого центра сертификации канатных дорог и испытательной лаборатории. Также предлагаем сделать на базе наших высокогорных локаций официальные площадки для испытания создаваемой в России специализированной техники - тяжелых ратраков, систем оснежения и принудительного спуска лавин. Но здесь, помимо нашего желания, необходима дополнительная нормативная база. Мы начали прорабатывать этот вопрос с министерством промышленности и торговли, - отметил на правительственной комиссии по развитию СКФО гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

В России работает целый ряд производственных площадок, которые уже начали выпускать оборудование для горной индустрии. Но, как признают специалисты, "белых пятен" пока немало. Прежде всего это касается систем слежения и контроля за работой трасс и техники - от мониторинга нагрузки на канатные дороги до цифровых сервисов безопасности на склонах. Не хватает как готовых технологических решений, так и узкопрофильных инженеров.

Сложнее всего обстоит дело с собственными ратраками. Разработкой машин для подготовки склонов на высокогорье занимается сразу несколько компаний, однако им приходится решать целый набор инженерных задач. Нужны двигатели внутреннего сгорания необходимого объема, современная топливная аппаратура, планетарные редукторы для систем высокого давления, надежные насосы для непрерывной работы гидравлики. Ратрак, подчеркивают эксперты, это не трактор и не танк: он должен безотказно работать на высоте, в снегу, при сильном ветре и резких перепадах температур, а значит, требуется иная прочность узлов и более технологичные материалы.

Тем временем

"Роза Хутор" и "Кавказ.РФ" начали работу над созданием системы обучения специалистов редких профессий горнолыжной отрасли на базе образовательных учреждений Северного Кавказа. Речь идет об оснежителях, ратракистах, лавинщиках, операторах канатных дорог. Сегодня централизованная подготовка таких специалистов в России не ведется. Курорты вынуждены обучать их самостоятельно: находить людей из смежных профессий и буквально годами их практиковать под руководством опытных наставников. Развитие кадрового направления зафиксировано в подписанном между компаниями соглашении.