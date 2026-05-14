Скоро появится официальный маршрут восхождений на гору Казбек

В Северной Осетии появится официальный согласованный маршрут восхождений на гору Казбек. Это позволит обеспечить безопасность туристов, принимающих участие в подъеме на горный пик.

«Разработаем официальный маршрут на пик Казбека. Это исключит ситуации, когда группы "сами себе прокладывают тропы". Усилим контроль вместе с МЧС: маршрут будет детально продуман с учетом горной специфики. Регистрация групп в спасательном ведомстве теперь обязательна — раньше она носила лишь рекомендательный характер», — сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экономического развития региона Тамерлан Хлоев.

Решение принято по итогам совещания с представителями власти, пограничниками, спасателями и экологами. В обсуждении также приняли участие председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко и президент республиканской профильной спортивной федерации Дмитрий Коклин.

Эксперты сошлись во мнении, что стихийные восхождения создают два ключевых риска — нарушения государственной границы и угрозы жизни и здоровью людей в горах.

«Туристическая отрасль в Северной Осетии развивается в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Безопасность — наша основа», — резюмировал Хлоев.

Гора Казбек — самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен на границе России и Грузии. У Казбека две вершины: восточная — 5033 метров и западная — 5025 метров. Они соединены седловиной на отметке порядка 5005 метров. Восхождение на Казбек со стороны Северной Осетии относится к категории сложности 2Б и требует хорошей физической подготовки и альпинистского опыта.