Стало известно, когда откроют новую взлетно-посадочную полосу аэропорта Грозного

В аэропорту Грозного в этом году введут в строй новую взлетно-посадочную полосу. Воздушную гавань в столице Чечни также оснастили оборудованием для безопасности полетов.

«Проинспектировал ход строительства международного терминала в грозненском аэропорту имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Подробный доклад о ходе реализации проекта представил Адам Делимханов. По его словам, строительство взлетно-посадочной полосы близится к завершению. Уже в этом году планируется ее открытие», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Он отметил, что на стройплощадке самого международного терминала уже практически завершены монолитные работы.

«Уже можно увидеть очертания будущего сооружения. Это красивое, современное и масштабное здание, которое станет еще одной визитной карточкой региона», — подчеркнул Кадыров.

О новом оборудовании

Между тем, в конце апреля компания «Азимут» корпорации «Ростех» оснастила аэропорт Грозного комплексом автоматического управления воздушным движением «Галактика». Система усилит безопасность полетов.

«Он собирает, резервирует, обрабатывает и предоставляет авиадиспетчерам информацию о воздушной обстановке. Система имеет модульную архитектуру. При необходимости в нее можно интегрировать новые рабочие места операторов без внесения изменений в групповые серверы», — прокомментировали в «Ростехе».

В аэропорту Грозного также установили комплексный диспетчерский тренажер, радиомаяк РМП-200, который позволяет определять координаты воздушного судна и осуществлять связь «земля — борт», и автоматизированный приемо-передающий центр ТRS 2000.

Летом 2025 года «Это Кавказ» сообщал, что производственная компания «Азимут» госкорпорации «Ростех» оснастила воздушную гавань Чечни новыми радиолокатором и радиопеленгатором.