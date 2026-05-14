Ведущие турагентства России изучают национальный маршрут Дагестана

Дагестан принимает представителей 13 ведущих туристических агентств России. Они стали участниками информационного тура, в ходе которого ознакомятся с нагорной территорией национального маршрута «Легенды Дагестана».

«По приглашению министерства по туризму и народным художественным промыслам РД, "Туристического центра Республики Дагестан", а также национальных туроператоров "Алеан" и "Даг-Тур" в регион прибыли 13 ведущих турагентов России для знакомства с туристическим потенциалом республики. В течение четырех дней участники инфотура посетят ключевые локации национального маршрута "Легенды Дагестана", познакомятся с богатой культурой региона, национальной кухней, народными художественными промыслами и современной туристической инфраструктурой», — сообщили в пресс-службе профильного регионального министерства.

Сегодня представители туристической отрасли уже узнали об искусстве унцукульской орнаментальной насечки металлом по дереву, история которой насчитывает несколько столетий. В селе Унцукуль гости посетили мастерскую Магомедали Магомедалиева.

«Мастер-класс для участников тура провел сам Магомедали Магомедалиев — представитель династии мастеров в четвертом поколении, лауреат премии правительства Республики Дагестан "Душа Дагестана", участник многочисленных всероссийских и международных культурных проектов. На протяжении многих лет он достойно представляет традиционное искусство Дагестана на площадках России, стран СНГ и Европы», — рассказали в министерстве.

Вторая половина дня посвящена Гунибскому району. Турагенты посетят местный историко-краеведческий музей, природный парк Верхний Гуниб, беседку имама Шамиля и Царскую поляну. Кроме того, они ознакомятся с объектами размещения и возможностями туристической инфраструктуры в горной части республики.