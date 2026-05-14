Врач призвал туристов не ездить в Индию и Аргентину

Заслуженный врач России и эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Аргентину и Индию из-за риска инфекционных заболеваний. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

© tourdom.ru

По словам Онищенко, в Аргентине надо опасаться хантавируса, а в Индии и ряде стран Юго-Восточной Азии – холеры.

«Наши люди почему-то любят ездить туда, где страшно, где война или вирусы», – отметил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что инкубационный период хантавируса может составлять от нескольких дней до трех недель, поэтому заболевание способно передаваться незаметно от зараженного человека.

Ранее Онищенко уже высказывался против поездок в страны Юго-Восточной Азии из-за распространения холеры. Такие путешествия он сравнил с поездками в регионы, где идут боевые действия.

По мнению специалиста, наиболее безопасным вариантом для отдыха остается Россия. Он также напомнил, что туроператоры обязаны информировать туристов об эпидемиологической ситуации в стране назначения и предоставлять страховку.