Плату за вход на 18 пляжах Сочи снизят для многодетных семей

В Сочи к летнему сезону 2026 года откроют более 180 пляжей. На 18 из них введут специальные тарифы со скидками и льготами для многодетных семей и участников СВО, сообщил заместитель главы города Сергей Сомко.

По его словам, решение о льготах приняли в рамках общей программы «Выбирай Сочи», нацеленной на увеличение притока туристов. Также она содержит определенные требования к благоустройству, уровню сервиса и внешнему оформлению объектов курортной инфраструктуры.

Например, уличное освещение заменили на энергосберегающее и организовали систему раздельного сбора отходов, обустроили новые тренажерные зоны и площадки для пляжного волейбола. Все оборудование, торговые точки и заведения общепита сделали похожими по дизайну, а для сотрудников даже ввели унифицированную форму.

Ежедневно состояние пляжей контролирует около 30 специалистов. Мониторинг проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, а также арендаторы территорий. За акваторией следят патрульные суда ГИМС МЧС России.

Кроме того, специалисты регулярно обследуют морское дно и берут пробы морской воды. По данным властей, все показатели соответствуют санитарным нормам.