S7 Airlines расширяет программу полетов между Москвой и Махачкалой

Авиакомпания S7 Airlines с 16 мая увеличит число рейсов из Москвы в Махачкалу до 9 раз в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика.В расписании появятся дополнительные дневные вылеты: по субботам – начиная с 16 мая, а по понедельникам – с 18 мая.

Самолеты будут отправляться из аэропорта Домодедово в 10:05. На линии задействуют лайнеры семейства Airbus A320. Перелет займет около 3 часов.

В компании отметили, что Дагестан – одно из самых востребованных направлений среди российских туристов. Расширение расписания обеспечит более комфортные стыковки с рейсами в Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Пензу и Читу.