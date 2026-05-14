Создать у туристов «моду на провинцию» предложили в Совете Федерации

Для развития внутреннего туризма в России необходимо возродить «моду на провинцию», царившую в стране в 1920-е годы, в эпоху расцвета русского краеведения. С таким предложением выступили участники круглого стола на тему «Туристский и инвестиционный потенциал малых городов и исторических поселений», состоявшегося в Совете Федерации 13 мая. О том, с какими проблемами сталкиваются сегодня малые города при формировании собственной «туристической идентичности», какие пути для их решения предлагают чиновники на местах, и о том, сколько времени займет переориентация российского туриста с крупных федеральных центров на небольшие городки и деревеньки, — рассказывает «Парламентская газета».

В топе — раскрученные места

Несмотря на то что туризм в России развивается активными темпами, большинство путешественников по-прежнему предпочитает гостить либо в столицах, либо в других наиболее раскрученных местах. Так, согласно недавней статистике сервиса путешествий «Туту», которую приводит на своем сайте РИА Новости, за последние три года среди малых городов самыми популярными у туристов стали Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала. Также в десятку лидеров вошли Арзамас, Кинешма, официально имеющая статус самой красивой деревни России, Сергиев Посад, Коломна, Суздаль и Старая Русса. Между тем в России на сегодняшний день насчитывается порядка 750 малых городов — и каждому есть что предложить туристу.

Так, в качестве примера участники круглого стола привели Касимовский муниципальный округ и конкретно город Касимов на северо-востоке Рязанской области. По словам главы округа Ивана Бахилова, территория обладает огромным туристическим потенциалом.

«У нас расположен современный Туристский информационный центр, действует пять туристических фирм, 30 музейных пространств и столько же объектов размещения, — отметил Бахилов. — Сформированы 40 туристических маршрутов, более 50 мастер-классов и интерактивных программ, проводится 14 фестивалей и событийных мероприятий».

Конечно, едут гости и в Касимов, и едут охотно — например, турпоток в музеях города с 2020 по 2025 год вырос более чем в три с половиной раза, с 33 931 до 126 624 человек. Однако, по словам участников круглого стола, и эти показатели можно улучшить. Главное — сделать путешествия в провинцию привлекательными и модными.

«Текущая проблематика перекликается с проблематикой, которой занимались в 1920-е годы, в золотой век российского краеведения, — пояснил директор Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук Вадим Полонский. — Тогда в России возникла мода на провинцию как культурную, туристическую и экскурсионную самоценность. Она пошла «снизу», от местных сообществ учителей, музейщиков, библиотекарей, и активно поддерживалась государством через Центральное бюро краеведения. В малые города ехали выдающиеся ученые, организовывались этнографические фольклорные экспедиции, создавались краеведческие съезды и локальные культурные бренды».

Гуманитарная экспертиза и «избыточный туризм»

По словам Полонского, нечто подобное можно — и даже нужно — организовать и сегодня. Так, в частности, эксперт предложил заняться разработкой концептуальной составляющей локальных музейных кластеров, перенести на их площадки регулярные культурные мероприятия и научно-просветительские форумы, развивать туристическую инфраструктуру.

«Могу со знанием дела сказать, что мы как научное сообщество способны предложить основу гуманитарной экспертизы, — подчеркнул директор института. — А именно — выявления литературных маршрутов, локальных сюжетов, культурных пластов, биографий известных деятелей и так далее. Все это позволит ввести моду на культурную и локальную идентичность, обладание которой повышает статус туриста-путешественника».

Однако дело это небыстрое: отвечая на вопрос сенаторов о том, сколько времени займет подобная работа, Вадим Полонский уточнил, что примерно три года, даже несмотря на имеющийся богатый научный задел. Кроме того, экспертиза и последующее формирование новых точек притяжения потребует дополнительного финансирования — как минимум научных и научно-образовательных учреждений, уже занимающихся подобной проблематикой.

Впрочем, участники круглого стола затронули и другие проблемы туризма в малых городах. Так, по словам доктора юридических наук, директора Центра сравнительного права факультета права Высшей школы экономики Алексея Автономова, в некоторых местах туризм уже сейчас оказывается не просто развитым, а… избыточным.

«Уже встречаются ситуации, когда чрезмерное развитие туристической сферы начинает сказываться на окружающей среде или искажать историческую действительность, — подчеркнул эксперт. — Наглядный пример — город Суздаль. Сейчас он практически превратился в бутафорию, поскольку реконструкция исторических зданий зачастую идет с использованием современных материалов, и их облик неизбежно теряется».

Также Алексей Автономов обратил внимание на воспитательную и обучающую роль туризма, его значимость в плане формирования правильного патриотического настроя.

«Например, если говорить про тот же Касимов, очень важно упоминать, что во времена Смуты Касимовское ханство не только не отложилось от Москвы, но и, напротив, даже когда московские бояре уже призывали на царство королевича Владислава, всячески поддерживало самостоятельность российского государства, — подчеркнул эксперт. — На мой взгляд, такие параллели крайне важны сегодня, когда мы также переживаем непростые времена и находимся под международным давлением».

В итоге участники круглого стола договорились составить перечень конкретных мер и предложений по развитию туризма в малых городах и детально проработать их с привлечением научного сообщества и представителей профильных министерств и ведомств.