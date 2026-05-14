Представлен рейтинг бюджетных направлений для путешествий в мае

Российский сервис бронирования жилья «Твил.ру» обнародовал рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий в мае 2026 года. Лидером перечня стал Ейск, где средняя стоимость ночи не дотягивает до 2300 рублей. В десятку также вошли крымские города и даже одна столица нефтяного региона — Тюмень.

14 мая в России отмечается День фрилансера — неофициальный праздник тех, кто не привязан к офису и может работать из любой точки мира. Именно для этой аудитории, которая часто совмещает работу и путешествия, сервис бронирования «Твил.ру» подготовил список направлений с самыми доступными ценами на проживание.

Первое место в рейтинге занял Ейск — курортный город на берегу Азовского моря. Здесь ночь в отеле или арендованной квартире обойдется путешественнику в среднем в 2265 рублей. Вторую строчку заняла Керчь с ценой 2394 рубля за ночь, третью — Бахчисарай (2438 рублей).

В пятерку самых экономичных направлений также вошли Евпатория (2548 рублей) и Судак (2705 рублей). Далее следуют Феодосия (2755 рублей), Тюмень (2463 рубля) и Щелкино (2896 рублей). Замыкает десятку Анапа, где средняя стоимость ночи достигает 3195 рублей.

Особого внимания заслуживает появление Тюмени в этом списке — город стал единственным представителем Уральского федерального округа. Это опровергает стереотип о том, что доступный отдых возможен только на южных курортах.

Параллельно «Твил.ру» проанализировал и другой тренд: популярность одиночных поездок в мае. Здесь лидирует Москва — на столицу пришлось 14% всех соло-бронирований. На втором месте Санкт-Петербург (12%), на третьем — Сочи (10%). Примечательно, что средняя стоимость ночи для одного путешественника в Сочи составляет 2193 рубля, что ниже общегородского показателя.

