В российских аэропортах предложили создать специальные лежачие зоны отдыха

В российских аэропортах предложили создать специальные лежачие зоны для пассажиров на случай продолжительных задержек рейсов. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По словам депутата, с учетом современных реалий и участившихся переносов рейсов в аэропортах необходимо оборудовать пространства для ожидания, где люди смогут при необходимости прилечь и отдохнуть.

Надежда Школкина отметила, что финансирование такой инфраструктуры может осуществляться как за счет самих аэропортов, так и с привлечением дополнительных источников, включая бюджетные средства.

Парламентарий также подчеркнула, что пассажирам следует бережно относиться к созданным условиям и имуществу аэропортов. По ее словам, сейчас фиксируются случаи порчи оборудования и попыток забрать его с собой.

Кроме того, депутат заявила о необходимости наладить систему оперативного оповещения пассажиров. Это позволит избежать массового скопления людей в терминалах при задержках и переносах рейсов.