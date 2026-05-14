Пять новых поездов начнут курсировать летом между Центральной Россией и курортами Краснодарского края

В преддверии летнего сезона и школьных каникул Юго-Восточная железная дорога анонсировала запуск дополнительных составов. Они свяжут три крупнвх города с курортами Краснодарского края. Речь идет о поездах из Тамбова, Воронежа и Белгорода, которые начнут курсировать с конца мая и до осени.

В расписание включат пять новых направлений.

— поезд №547/548 Белгород – Сириус (Имеретинский курорт). Первые рейсы из Белгорода назначены на 29 и 31 мая, а со 2 июня по 8 октября состав будет отправляться через день. В обратную сторону из Сириуса поезд начнет ходить с 6 июня (также через день до 8 октября).

Из Тамбова предусмотрено сразу три сезонных направления:

— Поезд №513/514 Тамбов – Белгород – Анапа. Отправление из областного центра — со 2 июня по 31 августа через день, из Анапы — с 3 июня по 30 августа через день.

— Поезд №505/506 Тамбов – Белгород – Новороссийск. Будет курсировать из Тамбова с 1 июня по 30 августа через день, из Новороссийска — со 2 июня по 31 августа через день.

— Поезд №459/460 Тамбов – Адлер. Первые рейсы из Тамбова запланированы на 24, 26 и 28 мая, а с 30 мая по 30 сентября состав станет ежедневным. Из Адлера поезд отправится 23, 25, 26, 28, 30 и 31 мая, а затем с 1 июня по 29 сентября будет ходить каждый день.

Также в расписании появится поезд №449/450, связывающий Воронеж и Адлер. Из Воронежа он отправится 22, 24 и 30 мая, обратно Адлера — 30 сентября, а также 1 и 2 октября.

Напомним, расписание пригородных поездов меняется в Сочи на 22 и 24 мая. Причина — технические работы на участке от Туапсе до Сириуса.