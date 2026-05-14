Как россияне выбирают сервисы бронирования

Почти половина - 46% - опрошенных россиян выбирают сервис бронирования, исходя из наибольшей выгоды по цене. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Telecom Daily (текст есть у ТАСС).

"Ключевым фактором при выборе сервиса россияне называют возможность сэкономить. Так, в ходе проведенного опроса 46% респондентов заявили, что совершат бронирование там, где его стоимость окажется наиболее низкой", - рассказали эксперты.

Еще 17% опрошенных бронируют исходя из дополнительных привилегий, которые предлагает сервис. Для 15% важнее уникальное предложение, которого нет у других. Бонусы на будущие поездки - определяющий фактор для 14%, отмечается в исследовании.

Что касается выбора объекта размещения, то россияне в основном ориентируются на отзывы.

"84% пользователей отталкиваются именно от них. 57% респондентов всегда читают отзывы перед бронированием, 26% делают это часто и лишь 13% - иногда", - подчеркнули в агентстве.

Согласно исследованию, за последние полгода на отдых за рубеж выезжали 12% участников опроса, 64% выбрали другой регион РФ, а еще 15% отдыхали в пределах своего. Более половины (56%) респондентов сообщили, что бронируют свои поездки заранее - то есть за месяц или более. Примерно каждый третий (34%) определяется за одну-две недели до даты и только 9% - за несколько дней до отъезда.

В опросе приняли участие более 1,1 тыс. совершеннолетних россиян, совершавших поездки за последние полгода. Анкетирование проводилось во второй половине марта 2026 года.