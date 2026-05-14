Для желающих подняться в горы могут ввести обязательную сертификацию

Введение сертификации для желающих совершить восхождения на горные вершины необходимо, но это должен быть максимально объективный механизм. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

"По-хорошему это все нужно вводить, безусловно", - сказал депутат, отвечая на вопрос, нужно ли предусмотреть обязательную сертификацию для тех, кто хочет подняться в горы.

"Но мы должны это делать правильно, так, чтобы этот механизм сертифицирования был максимально объективным", - подчеркнул Тарбаев.

Он отметил, что горные восхождения - это еще и бизнес. "Если мы в советское время могли говорить о некоем спортивном интересе, идеологическом интересе, то здесь это бизнес-продукт, это стоит очень больших денег. Люди иногда не готовы физически, но готовы финансово. А проводник, который зарабатывает на этом деньги, соблазняется на этот фактор", - сказал Тарбаев. По его словам, горные гиды не всегда могут определить на глаз состояние здоровья человека и могут взять с собой того, кто находится в плохой физической форме.

"На данный момент этот механизм [сертифицирования восхождения на горные вершины] пока не определен, но мы эту проблему видим и готовы к тому, чтобы на эту тему дискутировать", - отметил парламентарий.