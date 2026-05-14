Россияне стали чаще отдыхать в премиум-санаториях

Количество бронирований премиальных санаториев в России за последние три года выросло на 32%, и спрос на такой отдых равномерен во все сезоны. Сейчас аудитория такого отдыха помолодела, также в санатории на лечение стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна, рассказали "РГ" представители туротрасли.

В России уже несколько лет наблюдается тренд на санаторно-курортный отдых, при этом на протяжении последних 10-15 лет отмечается устойчивое снижение среднего возраста гостя, рассказывает заместитель директора, практик по работе с компаниями гостиничного бизнеса и гостеприимства Kept Дарья Попова. Основными регионами для таких поездок остаются Кавказские Минеральные Воды и Краснодарский край.

При этом в санаторно-курортной отрасли наблюдается неравномерное расслоение на санатории старого формата и современный премиальный сегмент, который, несмотря на значительное удорожание путевок, демонстрирует стабильно высокую всесезонную загрузку, говорит заместитель генерального директора ЦСР Александра Усачева.

В национальном туроператоре "Алеан" также видят эту тенденцию и фиксируют рост бронирований за последние три года на 32%. Опрошенные "Российской газетой" эксперты считают, что у этой тенденции есть две основные причины: рост интереса к заботе о здоровье после пандемии, а также переориентация туристов с выездных на отечественные курорты после введения санкций.

Этот сегмент требует особого уровня сервиса, поэтому санатории стали внедрять концепции Well-being, добавили SPA, персональные программы детокса и anti-age, приблизив качество к пятизвездочным отелям, отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

"Дополнительным драйвером стала невозможность лечиться в Европе или Азии: премиум-санатории начали предлагать схожие протоколы восстановления", - говорит Гареев.

Премиальные российские санатории сегодня вполне соответствуют уровню крупнейших европейских оздоровительных курортов, рассказывает директор S+Консалтинг Любовь Решетняк.

Цены на туры с лечением в санатории высокого ценового сегмента стартуют от 195 тыс. рублей на двоих на 10 дней, сообщили в "Алеан".

"В периоды высокого сезона спрос на отдых в таких санаториях превышает предложение. Так, глубина бронирования в премиальных санаторных объектах в Сочи, Кавминводах, на Алтае и в Крыму составляет 6 месяцев и более, несмотря на высокий средний чек на путевку (в среднем более 15-25 тыс. руб. в сутки)", - говорит Усачева.

В межсезонье спрос на поездки в санатории высокого уровня стабилен, поскольку их постоянные клиенты остаются верны своим привычкам, отметили в "Алеан".

При этом в России пока нет единого стандарта для премиальных санаториев. Как рассказали в "Алеан", обычно у них высокая "звездность" 4-5*, номера качественные, со свежим ремонтом. Предлагается шведский стол с разнообразным меню и широким выбором блюд под разные вкусы и диеты. Также развита инфраструктура объекта (спа, бассейны, рестораны). Предоставляется больше дополнительных услуг, уникальные предложения. Например, подогреваемые бассейны для купания на открытом воздухе с минеральной водой.

Но с медицинской точки зрения, отмечают в туроператоре, какие-то программы санаторий не может искусственно сделать "премиальными": все объекты оказывают их в одинаковом объеме и качестве, так как для них существуют медицинские стандарты (ванны, грязевые аппликации, питьевое лечение на Кавминводах - во всех объектах в программы заложены стандартные лечебные природные факторы, доступные всем здравницам).

"Эффект от приема минеральной воды в пятизвездочном санатории и санатории среднего ценового сегмента будет одинаковым, но зато премиальный санаторий предлагает доступ к новейшему дорогостоящему оборудованию и инновационные методики в диагностике и лечении в соответствии с последними мировыми практиками. Премиальный объект не скупится на оборудование (то есть этот аппарат может быть выпущен 5-7 лет назад и стоить 20-30 млн рублей)", - отметили в туроператоре.

Также в премиальном санатории в рамках детокса могут предложить арт-терапию, сессии с психологом (в том числе групповые), аппаратные методики, лимфодренажный массаж и даже создание аутопробиотиков на основе собственных полезных бактерий пациента. Есть объекты, которые предлагают уникальные услуги, например, в санатории "Кристалл" 4* можно забронировать специальные медсьюты (номера с инфракрасной сауной и массажной зоной, расположенные рядом с медицинским центром). Санаторий MAYRVEDA Kislovodsk 5* предлагает лечение на основе майер-терапии, индийской аюрведы и традиций санаторно-курортного лечения Ставрополья.

Лечебными и оздоровительными программами активно интересуются управленцы - предприниматели и руководители крупных компаний, топ-менеджеры, - а также представители креативных и интеллектуальных профессий, говорят специалисты курорта "Первая Линия" 5* в Зеленогорске. Усачева также отмечает, что новое ядро целевой аудитории премиальных санаториев - успешные люди в возрасте 35-45 лет (около 36% от общего потока).

"Фиксируется активный приток и более молодой аудитории. Новое поколение, вполне впитавшее тренд на здоровый образ жизни, осознанно выбирает санатории как базу для восстановления после интенсивных учебных и рабочих нагрузок, для эмоциональной и ментальной перезагрузки, для информационного детокса, восполнения дефицита энергии, даже для восстановления сна. Быть в ресурсе сегодня важно, и пляжный отдых не всегда гарантирует полноценное восстановление", - рассказывает она.

По словам главного врача "Кристалла" 4* Елены Давыдовой, более молодые гости (от 30) воспринимают санаторий как возможность пройти обследование и собрать программу восстановления на несколько дней, совместив отдых у моря с чекапом, работой со сном или снижением тревожности после сложного рабочего периода. Категория 45-65 лет приезжает с заболеваниями суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой системы, с последствиями хронического стресса и перегрузок, рассчитывая на курс процедур и наблюдение врача, которое помогает стабилизировать состояние и снизить частоту обострений, отмечает Давыдова. Генеральный директор сети санаториев "Плаза СПА" Марина Азарова говорит, что сейчас спрос смещается в сторону программ антивозрастных направлений, детокса и модулей, связанных с восстановлением ментального баланса.

У аудитории отдыха в санаториях смещается и гендерный состав: если раньше в основном женщины активно потребляли оздоровительные программы, а сопровождавшие их мужчины отдыхали и пользовались инфраструктурой типа бассейн и бар, то сейчас почти 40% программ приобретают и мужчины, говорит Усачева.

Полноценное санаторно-курортное лечение предполагает длительное пребывание - в среднем 12-14 дней. Классические программы пользуются высоким спросом, но санатории разрабатывают короткие оздоровительные программы на несколько дней. Давыдова говорит, что в санаторий сейчас можно приехать на неделю и выбрать трехдневный медицинский модуль, а остальное время посвятить отдыху у моря. Или остановиться всего на ночь, чтобы почувствовать атмосферу, а затем вернуться на полноценную программу.

Санаторий "Форос" 4* в межсезонье делает ставку на внутренний туризм из ближайших городов и регионов, как правило, Южного федерального округа. Под это разрабатываются короткие туры, например "СПА-выходные" (2 ночи с пятницы по воскресенье), "За здоровьем в Форос" (2 или 3 ночи) и "Мамины будни" (4 ночи с понедельника по пятницу), говорит руководитель отдела бронирования санатория Анна Куприянова.

В общем же объектов такого уровня в стране пока немного, говорит Решетняк. И стоимость отдыха в таких санаториях будет продолжать расти, пока не увеличится предложение качественной инфраструктуры, а спрос будет превышать предложение. Одновременно с этим, отмечает Усачева, снижается спрос на санатории старого поколения из-за снижения покупательной способности целевой аудитории на фоне повышения цен вследствие высоких издержек.