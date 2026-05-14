Большой холуйский потоп. В старинном селе смогли создать свою Венецию

Обычно весенний разлив рек с подтоплением прибрежных населенных пунктов воспринимается местными жителями как стихийное бедствие. Но только не в старинном русском селе Холуй в Ивановской области. Для фараонов, фараонок и маленьких фараончиков весенний потоп — праздник и повод вывести на всеобщее обозрение расписной фараонский флот. Почему жителей Холуя уже не одну сотню лет называют фараонами, как улицы села превращаются весной в русскую Венецию и почему 16 мая нужно обязательно побывать на местном арт-фестивале, выясняла «Лента.ру».

Как жители Холуя превратились в фараонов

У этого села древняя и славная история. Во время монголо-татарского нашествия в заболоченных и труднодоступных местах на берегах реки Тезы укрылась артель иконников (так в старину называли создателей икон, иконописцев) из разоренной суздальской земли. Отстроились, обжились и дали начало селу.

Назвали село Холуй — с ударением на первом слоге, из-за многочисленных сплетенных из ивовых прутьев запруд — холуев, которыми перегораживали реку для ловли рыбы

К традиционному занятию иконописью и рыбному промыслу в XVI веке добавились солеварни. Выбранное для села место на берегу реки Тезы, которая служила водным торговым путем, оказалось столь удобным, а его жители умелыми и предприимчивыми, что уже в XVIII веке местная летняя ярмарка, названная Тихвинской в честь праздника Тихвинской иконы Божией Матери, считалась одной из крупнейших во Владимиро-Суздальских землях.

Главное событие арт-фестиваля — проход разноцветных фараонок вдоль набережной. На дальнем плане — храмовый комплекс на берегу Тезы // Лента.ру

Богатое село имело сразу двух весьма известных и влиятельных владельцев. Верхняя его часть принадлежала князьям Пожарским, а та, что ниже по течению Тезы, — Троице-Сергиевой лавре.

К этому времени относится возникновение общеупотребимого прозвища местных жителей — не «холуяне» и «холуянки», а «фараоны» и «фараонки». Почему именно так — есть несколько версий.

Одна из них связана с Тихвинской ярмаркой, на которой местные иконописцы всегда собирали самые выгодные заказы и получали хорошие барыши.

Холуйские иконники официально числились крестьянами, но сельским хозяйством не занимались, жили свободно, богато, одевались ярко и нарядно — «яко фараоны египетские»

Другая версия связана с ежегодными весенними разливами реки Тезы, на которой стоит село. В рукописи середины XIX века, хранящейся в архиве Русского музея, упоминается сравнение: «Как Нил разливается в Египте, так и Теза разливается в Холуе». А раз так, то по простой логике в Холуе, как и в Египте, должны жить «фараоны».

Русалки бывают не только в сказках // Лента.ру

И, наконец, самая незатейливая версия прозвища связана с традиционным изображением на местных лодках русалок, которых в старые времена называли фараонками.

Как иконники на шкатулки переключились

После революции спрос на «опиум для народа» резко упал, но в Холуе нашли выход. В селе стала развиваться лаковая миниатюра, которой украшали расписные шкатулки, табакерки, солонки, чайницы, коробочки для всякой мелочи, декоративные тарелки, панно, различные украшения… В 1934 году бывшие иконописцы образовали Холуйскую пролетарскую художественную артель. В 1943 году артель была преобразована в профессионально-техническую школу.

В настоящее время получить среднее профессиональное образование (за 2 года и 10 месяцев) и высшее образование (за 4 года) по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» можно в Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи имени Н. Н. Харламова, который почему-то решил вести свою историю от Холуйской иконописной школы, организованной в 1883 году Владимирским братством Святого Благоверного Великого князя Александра Невского. Но не будем к этому излишне строги, вековые традиции нынче в тренде. Есть в Холуе и своя художественная фабрика.

Во время половодья передвигаться по селу можно только на лодке // Лента.ру

— В чем особенность холуйской лаковой миниатюры? — задаю вопрос художнику Инге Харчевой, правнучке Ивана Голикова, основателя холуйской лаковой миниатюры.

— Наша лаковая миниатюра существенно отличается от палехской, — объясняет художник. — Она не столь стилизованная, наши работы ближе к реалистичности, они более цветные, объемные, много крупных планов. У нас в селе есть музей, где можно увидеть иконы и лаковые миниатюры наших лучших мастеров, а во время фестиваля будет работать ярмарка, где можно будет купить то, что понравится.

Не канула в многоводную Тезу и местная иконописная традиция. В древнем Холуе продолжают работать потомственные художники-иконописцы, чьи работы хорошо известны и высоко ценятся по всей православной России. Они тоже будут представлены на фестивале. А с процессом работы иконописцев можно будет познакомиться во время мастер-класса.

С крыльца в лодку — и по делам // Лента.ру

Кому потоп, а этим все в радость

Но вернемся к русской Венеции и расписным лодкам. Для жителей Холуя лодка — не роскошь, а средство передвижения. Половодья на Тезе случаются каждую весну, а их масштабы зависят от того, снежная ли была зима и как быстро таяли снега.

В большую воду улицы села превращаются в каналы, по которым возможно передвигаться лишь на лодках. Лодка в это время — единственный транспорт, чтобы съездить в магазин за хлебом, отвезти детей в школу. И то не всегда

В этом году во время паводка младшим школьникам устроили каникулы. То-то школота радовалась!

— Мне повезло, я живу на самом высоком месте, возле часовни, — рассказывает Инга Харчева. — У нас даже в огороде воды нет. А другие привыкли, у всех готовы лодки на крыльце. У наших знакомых лодки сами из сарая выплывают и в огороде плавают. Они выходят на крыльцо, садятся в лодку и плывут, куда им надо.

У некоторых и в домах вода. Просыпаются — и сразу в резиновые сапоги

— Разлив Тезы у нас всегда на Пасху, на полнолуние, — рассказывает потомственный художник-иконописец Анна Гордеева. — Обычно вода неделю прибывает, неделю стоит и неделю убывает. В прошлом году разлива не было, а так он почти всегда. За последние лет 25, наверное, только два или три года не было разлива. В этом году разлив был чуть выше большого, не очень большой, а чуть выше большого. В очень большой разлив по нашей улице можно на моторке проехать, а в этом году в сапогах проходили.

Лодка — не роскошь, а средство передвижения и произведение искусства // Лента.ру

Для большинства людей все это стало бы серьезным стихийным бедствием: подвалы затопит, огород смоет, вода много чего может испортить. Если подтопления постоянно происходят, может, стоит как-то дома выше перенести или дамбу построить? А вам, как я вижу, это даже нравится!

— Без половодья Холуй — это уже и не Холуй вовсе, а обычная деревня.

Мы до такой степени к половодью привыкли, что в прошлом году, когда разлива не было, мы скучали. Пусть небольшой, но он должен быть

Лодочные фантазии и уроки гребли по-фараонски

В повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» есть такой эпизод. Главному герою Егору Полушкину поручают перед открытием сезона покрасить прогулочные лодки в синий цвет и написать на них черной краской инвентарные номера. Вместо этого Полушкин всю ночь рисует на лодках веселых зверюшек — гусенка, щенка, утенка, георгин, — чтобы отдыхающим было приятно и весело. Начальнику лодочной станции такое творчество очень не понравилось:

— Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то — делай то-то. А то если все начнут фантазировать… знаешь, что будет? — Что? — спросил Егор. Яков Прокопыч дожевал хлебушко, допил чай. Сказал значительно: — Про то даже думать нельзя, что тогда будет!

Жители Холуя с Яковом Прокопычем не согласились бы ни в каком случае. Их лодки — это возможность проявить фантазию.

— Каждый хочет отличиться, — рассказывает Инга Харчева, — хочет украсить лодку своим орнаментом, интересным и необычным рисунком, чтобы выделиться. И весла расписывают. Каждый год появляются новые лодки с новыми темами, новыми орнаментами. И это очень интересно и красиво.

Каждая лодка имеет свой неповторимый узор // Лента.ру

Лодки на Тезе тоже особенные. Конечно, есть и обычные надувашки, но многие в селе еще сохранили и используют традиционные для Холуя долбленки и плоскодонки. Вот только мастеров, которые сейчас могли бы изготовить из целого ствола новую долбленку, уже не осталось.

Когда мне было 17 лет, меня будущий муж на долбленке катал. Она идет быстро, но сидеть в ней надо очень ровно. Если наклонишься, может перевернуться. Но по-другому до магазина не доберешься Инга Харчева художник, жительница села Холуй

С плоскодонками проще. Мастера есть, и их делают в селе до сих пор.

— Мой муж — иконописец, он владеет и этим мастерством, а его научил дед, — рассказывает Анна Гордеева. — Нашу плоскодонку, которая участвовала в прошлом фестивале, дети расписывали. Она длиной 6 метров 40 сантиметров. Это уже вторая наша лодка, а сейчас мы третью будем делать.

6,40 — это двадцать футов, практически маленькая яхта. По своей форме здешние лодки тоже весьма необычные — они длиннее и уже, поэтому довольно быстроходные. И грести на них следует особым образом — по-фараонски.

Гребец сидит на корме и работает одним веслом без уключины. При этом весло не перекладывает с борта на борт, а ворочает им из-под кормы под водой, в результате лодка не рыскает по сторонам, а идет очень ровно. Технике фараонской гребли детей в Холуе обучают с малых лет. И если на фестивале вы увидите, как кто-то гребет по-другому, — значит, это не местный.

Кстати, в Холуйском музее можно как следует рассмотреть самую старую из сохранившихся фараонок. Ей 150 лет.

Плоскодонка семьи Гордеевых // Лента.ру

Потешная флотилия, пироги и песни с плясками

Что ждет гостей 16 мая на фестивале «Русская Венеция»?

Главное событие — это, конечно же, спуск на воду Тезы потешной флотилии расписных лодок-фараонок и их дефиле вдоль реки. Флотилия фараонок — зрелище, ради которого люди возвращаются в Холуй снова и снова. Нынешний фестиваль — уже седьмой по счету. В этом году организаторы приготовили немало сюрпризов. Но обойдемся без спойлеров, иначе какие же это сюрпризы.

В конкурсе росписей на этот раз предусмотрена отдельная номинация — весла. Самое обычное весло можно превратить в интереснейший арт-объект, нужны лишь фантазия и находчивость.

Как-то весной во время сплава по подмосковной Лопасне автор этого материала утопил весло. До конечной точки похода оставалось еще километров 30. Что делать? На берегу удалось отыскать крышку от ночного горшка и коровью лопатку. При посредстве изоленты экзотические находки были примотаны к палке — и новое весло было готово!

На открытой сцене фестиваля будут выступать лучшие фолк-коллективы из Ивановской области, среди которых уже достаточно известная и популярная группа «Дипфолк».

Будет большая ярмарка с фермерской продукцией и изделиями ремесленников всей Ивановской области. Будут мастер-классы, на которых можно изготовить своими руками сувенир на память.

Будут пироги, уха и другие угощения, а также песни, танцы, новые знакомства и хорошее настроение.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Как добраться

Из Москвы: на машине до Иваново или на поезде до Шуи (например, на «Ласточке» с Курского вокзала). От Шуи с автовокзала на автобусе до Холуя.

Из Иваново: можно доехать на автобусе до Южи, где для гостей фестиваля «Русская Венеция» будет организован бесплатный трансфер в Холуй и обратно.