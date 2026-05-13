Депутаты предложили раздавать воду в аэропортах пассажирам задержанных рейсов

КПРФ обратилась в Минтранс с предложением усилить в аэропортах поддержку пассажиров, чьи рейсы задерживаются из-за временных ограничений. Партия выступает за бесплатные зарядки и воду для ожидающих, а также продажу продуктов питания без торговых наценок. Соответствующее обращение уже направлено в ведомство.

© tourdom.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев заявил, что пассажиры зачастую не понимают, сколько продлится ожидание и могут ли они рассчитывать на размещение в гостинице от авиакомпании. По его словам, особенно тяжело подобные ситуации переносят пожилые люди, пассажиры с ограниченными возможностями и семьи с детьми.

В КПРФ отметили, что одним из показательных случаев были майские праздники, когда многие россияне столкнулись с переносами и отменами рейсов по независящим от них причинам. В результате пассажиры были вынуждены часами находиться в зонах ожидания аэропортов, где, по словам авторов инициативы, возник целый ряд бытовых проблем.

В партии указали на нехватку доступной инфраструктуры в аэропортах при массовых задержках рейсов. В частности, речь идет о дефиците мест для отдыха, отсутствии недорогих точек питания и возможности бесплатно зарядить телефон или ноутбук.

Среди предложенных мер – установка дополнительных бесплатных зарядных станций, увеличение числа точек с питьевой водой, выделение площадей для магазинов с товарами без наценок, а также внедрение системы бесплатного онлайн-оповещения пассажиров о задержках и отменах рейсов в случае форс-мажорных обстоятельств.