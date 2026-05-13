Почему туристы переключились с олимпийской столицы на более дешевые пляжи

Майские праздники 2026 года перекроили карту спроса на черноморских курортах. Пока Сочи отчитался о 314 тысячах туристов, что на 10% меньше, чем год назад, Анапа и Геленджик показали взрывной рост — 45% и 12% соответственно. Причина — не атака дронов и не закрытие аэропорта, а ценовая политика самих сочинских отельеров, которые подняли цены на 20-25% выше конкурентов. Туристы голосуют рублём, и если ситуация не изменится, летняя загрузка отелей Сочи вряд ли превысит 65%.

© runews24.ru

Атака беспилотника на диспетчерский центр в Ростове-на-Дону 8 мая, парализовавшая на несколько часов 13 аэропортов юга, не стала главной проблемой для черноморских курортов. К вечеру 8 мая рейсы восстановили, и большинство туристов добрались до мест отдыха. Однако итоги майских праздников обнажили другую, более глубокую тенденцию: перераспределение турпотока между традиционным лидером Сочи и его соседями.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян привёл следующие цифры: Анапа выросла на 45%, Геленджик — на 12%, тогда как Сочи потерял 10% туристов по сравнению с майскими праздниками 2025 года. При этом власти Сочи рапортовали о 314 тысячах гостей, но это меньше, чем 330 тысяч в 2025 году и 350 тысяч в 2024-м. Анапа, напротив, побила собственный рекорд, приняв около 280 тысяч отдыхающих.

По словам Мкртчяна, главная причина не в транспортных ограничениях. Анапа и Геленджик почти не зависят от авиации: 95-97% туристов приезжают туда на личных автомобилях. Проблема Сочи — завышенные цены на размещение. Сочинские отельеры подняли стоимость проживания на 20-25% выше, чем в Анапе, Крыму и Абхазии. В итоге туристы, прилетев в аэропорт Сочи, всё чаще уезжают в соседнюю Гагру или выбирают более дешёвые курорты.

По данным сервиса бронирования, средняя стоимость ночи в отеле Анапы на майские составила 5,9 тыс. рублей (+20% к прошлому году), в Сочи — 6,8 тыс. рублей (+10%), в Геленджике — 7,8 тыс. рублей. При этом уровень сервиса и качество пляжей сопоставимы. На этом фоне Анапа активно наращивает инфраструктуру: в 2026 году открылись два новых санатория и три глэмпинга.

Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, подтвердил, что ограничения на полёты 8 мая практически не сказались на туристической картине. К вечеру того же дня все туристы добрались до мест отдыха, а бронирования на лето не замедлились. Однако Мкртчян предупреждает: при сохранении текущей ценовой политики сочинских отельеров средняя загрузка отелей летом вряд ли превысит 65%. Это вдвое ниже рекордных 90-95%, которые фиксировались в Сочи в допандемийные годы.

Эксперты сходятся во мнении: эпоха монополии Сочи на комфортный пляжный отдых заканчивается. Туристы научились сравнивать цены и выбирать альтернативы, а Анапа и Геленджик, в свою очередь, доказали, что способны принимать поток, сопоставимый с олимпийской столицей. Останется ли Сочи флагманом или уступит место более демократичным конкурентам, зависит от того, услышат ли отельеры сигналы рынка.