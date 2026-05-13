В Петербурге широко представят культурно-туристический проект «КомиЛето»

Летний сезон 2026 года в Республике Коми впервые пройдет под единым зонтичным брендом "КомиЛето". Этот проект, направленный на популяризацию туристических маршрутов региона, объединяет единым замыслом и стилем множество не похожих одно на другое событий. Они будут интересны людям самых разных возрастов, местным жителям и туристам, как хорошо знающим этот северный край, так и тем, кто только собирается с ним познакомиться. Масштаб запланированных мероприятий необычайно широк и охватывает не только саму республику, но и другие субъекты СЗФО, прежде всего, Северную столицу.

© Российская Газета

О программе "КомиЛето" подробно рассказали журналистам в ходе пресс-конференции, прошедшей в режиме телемоста между студией в Сыктывкаре и петербургской редакцией "Российской газеты".

Как отметил заместитель председателя правительства Республики Коми Сергей Емельянов, при создании проекта казалось, что будет сложно объединить под одной символической крышей столь отличающиеся друг от друга события из сфер культуры, искусства, гастрономии, туризма и спорта. Но это удалось, поскольку сам формат нашего короткого лета предполагает максимальную насыщенность и готовность людей переключаться с одной активности на другую.

Основные события "КомиЛето" в самой республике пройдут в летние месяцы. В их числе - V Этнофестиваль "Люди леса" (13-14 июня), традиционный праздник коми-ижемцев Ижемский луд (4-5 июля), староверческий обрядовый праздник Усть-Цилемская горка (11-12 июля), V Всероссийский фестиваль воздухоплавания "Живой воздух" (17-19 июля), VIII Международный гастрономический фестиваль "Шаньгафест" (шаньга - блюдо национальной кухни, - прим. ред.), а также Юбилейная программа к 105-летию Республики Коми. В состав проекта включены и новые форматы, такие как Первый творческий молодежный лагерь стран СНГ "Маяк Севера" и Международный кинофестиваль в Сыктывкаре (19-23 августа).

Санкт-Петербург, как известно, с гордостью носит имя Северной столицы, поэтому регионы российского Севера всегда считали город на Неве родным и близким, еще задолго до того, как он стал центром СЗФО. Республика Коми - не исключение, поэтому именно в Петербурге пройдет масштабный презентационный фестиваль проекта "КомиЛето".

Его афишу 14 мая откроет тематическая фотовыставка в аэропорту "Пулково". На ней будут представлены основные достопримечательности республики, до столицы которой, города Сыктывкар, можно добраться на самолетах нескольких авиакомпаний всего за полтора часа, - что из Питера, что из Москвы.

В Международный день музеев, 18 мая, на площадке ОЛИМП "Невский 20" состоится презентация выставочного проекта "Покажите мне Север. Усть-Цильма - яркое наследие и уникальная культура староверов". Как известно, в этом селе, слава о котором давно вышла за пределы Коми, бережно сохраняются материальные артефакты народной культуры и духовные традиции староверческой общины. А проходящие там ежегодные праздники вызывают огромный интерес не только обычных гостей, но и ученых-этнографов.

Ставший гостем петербургской студии директор Кунсткамеры, академик РАН, доктор исторических наук Андрей Головнёв отметил большую научную ценность исторического наследия народов, столетиями мирно живущих на пространстве Коми. По его словам, российская культура, во всем ее многообразии, прежде всего северная культура, поэтому дихотомия "между Европой и Азией", которую приписывают нашей стране, глубоко ошибочна. "Россия - не Запад и не Восток - это Север, ведь даже Кавказ у нас Северный. Поэтому именно идея "северности" должна пронизывать всё", - убежден академик Головнёв. Он подробно раскроет свой тезис 18 мая в 19 часов в ходе лекции "Северность России" на площадке "Невский 20".

Директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН Андрей Головнёв // РГ

Там же 19-20 мая расскажут об иконописи, изобразительной и песенной культуре Усть-Цильмы, о традициях и современной роли старообрядчества. А 21-24 мая состоятся лекции о книжной рукописной традиции, о родовых домах Усть-Цилемского района и нарядах жителей этой местности.

Красной нитью в планах этого года проходит тема выдающихся личностей российской истории, связанных с Севером своим жизненным путем или творчеством. Поэтому одной из стержневых дат программы, станет 630-летие преставления святителя Стефана Пермского, особо почитаемого в Коми и других северных регионах страны. Его деятельности 21 мая посвятят открытую лекцию в Санкт-Петербургском доме национальностей. Здесь же 19 мая состоятся открытые уроки о жизни и творчестве коми писателя и философа Каллистрата Жакова и открытая лекция, посвященная 100-летию со дня его смерти.

На XXI Санкт-Петербургском международном книжном салоне, который пройдет на Дворцовой площади, 21-23 мая представят ведущие издательские проекты республики, а Коми республиканская типография презентует издания о святителе Стефане Пермском, а также о Василии Кандинском. Посещение им в молодости земли коми-зырян оказало большое влияние на становление и творчество выдающегося российского художника.

В полдень 22 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится официальная презентация проекта "КомиЛето". В течение дня в кинозале капеллы будут демонстрировать этно-мультфильмы, созданные при содействии Национального музея Республики Коми. С 17 часов во дворах Капеллы развернется уличная этнопрограмма и состоится представление главных туристских маршрутов Коми. А в 19 часов на сцену капеллы, впервые за последние пять лет, выйдет коллектив Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова "Асъя кыа" ("Утренняя заря") с концертной программой "Север - наш край". С 22 по 28 мая в галерее капеллы будет представлена выставка "Севера" художника Геннадия Старовойтова, а в белом зале - выставка "Вымышленный лес" художника Леши Мелки.

Также в программе открывающегося в Петербурге фестиваля - творческие встречи с учеными, журналистами и блогерами, посвященные истории, культуре и традициям коми народа. И даже запуск автобуса, брендированного в цветах "КомиЛета". Не останется в стороне и Ленинградская область: в деревне Лампово Гатчинского района 23 мая состоится Никольская ярмарка.

"Объединяя усилия наших друзей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, мы хотим продемонстрировать уникальность Республики Коми и ее многогранность как можно большему числу жителей России и гостей из-за рубежа, привлечь в республику таким образом и прямых туристов, и инвестиции", - отметила представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Алиса Науменко.

Добавим, что проект "КомиЛето" реализуется правительством Республики Коми при поддержке партнерских организаций и направлен на развитие межрегионального культурного взаимодействия и внутреннего туризма.