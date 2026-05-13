Для владельцев гостиниц вводятся более низкие штрафы за нарушения при регистрации постояльцев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором чтении законопроект о снижении штрафов для владельцев гостиниц за нарушения при регистрации постояльцев.

Законопроект был внесен правительством РФ в ноябре 2025 года. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Для владельцев гостиниц вводятся отдельные, более низкие штрафы за нарушение правил миграционного и регистрационного учета. Сейчас штрафы для юрлиц могут составить до 500 тыс. рублей по статье 18.9 КоАП (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства) и до 750 тыс. рублей по статье 19.15.2 КоАП (нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении).

"Установленные в настоящее время размеры штрафов, налагаемых на добросовестных участников рынка гостиничных услуг, создают для указанных лиц повышенную административную нагрузку, которая зачастую приводит к взысканию, несоразмерному величине бизнеса или размеру принадлежащего им имущества, получаемого дохода, и препятствуют развитию туристской инфраструктуры, улучшению предпринимательского климата", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект подразумевает штраф от 80 до 100 тыс. рублей за нарушение срока представления в орган миграционного учета уведомления о прибытии или убытии иностранного гражданина или лица без гражданства на один рабочий день. Повторное нарушение будет грозить штрафом от 160 до 200 тыс. рублей. Нарушение срока представления уведомления на два и более рабочих дня повлечет штраф от 400 до 500 тыс. рублей. Уточняется, что в случае если владелец гостиницы не предоставил в срок информацию о нескольких заселяющихся или выселяющихся иностранцах, административная ответственность наступает за каждого иностранного гражданина по отдельности.

Кроме того, вводятся штрафы за нарушение срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания. За нарушение срока на одни сутки последует предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей, на более чем одни сутки - штраф от 250 до 750 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит от 40 до 60 тыс. рублей.

Для владельцев гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются отдельные штрафы за нарушение правил регистрационного учета граждан РФ. За нарушение срока предоставления уведомления на одни сутки последует предупреждение или штраф от 25 до 40 тыс. рублей, на более чем одни сутки - штраф от 300 до 800 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф составит от 50 до 70 тыс. рублей.

Также уточняется, что индивидуальные предприниматели будут нести административную ответственность как юрлица.