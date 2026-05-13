Цены на экскурсии и услуги гидов на Кубани за год выросли на 10%

Стоимость экскурсий и работы гидов на Кубани в апреле 2026 года достигла в среднем 5,3 тыс. руб. – это на 10% выше, чем годом ранее. Такие данные «Краснодарским известиям» предоставил сервис «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Организованные поездки с экскурсоводами и короткие маршруты выходного дня занимают основную долю спроса, который увеличился за год на 14%. Среди направлений остаются популярными морские курорты, горные маршруты, природные локации, а также автотуризм и пешие прогулки.

В целом по России средний чек на экскурсионные услуги составил 4,9 тыс. руб., а число покупок выросло на 11%.

Рост цен на туры по стране в апреле в очередной раз привел к появлению инициатив о государственном регулировании этой сферы. Например, в Общественной палате предложили ФАС взять под контроль стоимость поездок на российские курорты. А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал привязать подорожание внутреннего туризма к уровню инфляции и проверить прибыльность турфирм.