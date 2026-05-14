Россиян начнут пускать в самолеты по биометрии

С 1 июня пассажиров самолетов начнут пускать на борт по биометрии. Речь идет о рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что проведение эксперимента одобрено правительством страны. При этом сдать биометрические данные можно будет в авиагавани, это займет 10 минут. Однако сервис доступен только для пассажиров рейсов между двумя столицами в Шереметьево и Пулково.

«С 15 мая биометрию можно будет сдать непосредственно в аэропорту», — рассказали АТОР в Пулково.

При этом путешественники все так же смогут при желании пройти паспортный контроль без биометрии.

Ранее еще одна европейская страна, Польша, перестала признавать небиометрические пятилетние загранпаспорта россиян.