Волгоградская область развивает промышленный туризм

В Волгоградской области активно развивается промышленный туризм. 34 предприятия открыли свои цеха для экскурсий, а по программе «Открытая промышленность» разработано 26 маршрутов.

© runews24.ru

Посетители знакомятся с современным производством, технологиями и могут попробовать создать промышленную деталь. Особое внимание уделяется профориентации молодёжи.

В 2026 году к программе присоединились ещё 7 организаций, что позволило расширить экскурсионные возможности и стажировки. Волгоградская область использует ресурсы федеральных и областных программ, а также нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

По итогам 2025 года регион посетили 2,1 млн туристов, а в первом квартале 2026 — более 316 тыс. человек. Весной гостей привлекают памятные мероприятия, посвящённые Дню Победы.