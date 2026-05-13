Парк арбузного периода: как на Ставрополье развивается агротуризм

Рассказываем о семейной бахче, которая со временем превратилась в агротуристический парк и центр селекции арбузов и дынь.

Семейное дело

Фермерское хозяйство Пономаревых сегодня известно далеко за пределами Ставропольского края благодаря агротуристическому парку и «соломенной бахче». Началось же все с решения Романа Пономарева в 2007 году присоединиться к семейному крестьянско-фермерскому хозяйству и взять управление им на себя.

КФХ основал отец Романа Александр Пономарев вместе с партнером еще в 1992 году. За это время на бахче испытали более 600 сортов арбузов, 200 сортов дынь и 20 сортов тыкв. Здесь объединяются российские и зарубежные селекционеры, создавая новые виды сельхозкультур, а туристы приезжают попробовать их на вкус и сфотографироваться среди цветущих полей.

Как появился парк

Изначально это была классическая бахча: выращивали арбузы, дыни и другие культуры и продавали их на месте. Со временем рядом с торговой точкой появилось свободное пространство — его решили оформить.

— Получилось так, что возле торговой точки у нас освободилось место, и мы решили его украсить. У нас много сена и соломы, которые мы применили в украшении: сделали скирды в виде замка, медведя и других фигур. И многие люди стали останавливаться, чтобы сфотографироваться, — рассказывает Роман Пономарев.

Интерес посетителей быстро показал потенциал нового формата. Заметив тренд на селфи-туризм, Роман стал развивать площадку уже как парк. Это привлекло еще больше гостей и помогло увеличить продажи продукции с бахчи.

Проект развивается на частные средства. Роман уверен, что такой подход сохранится и дальше. По мнению основателя парка, гранты на развитие дела больше подходят начинающим проектам.

Селекция и производство

Важной частью работы бахчи является селекция. На полях тестируют новые сорта арбузов и дынь, адаптируют их к местному климату и отбирают лучшие варианты для дальнейшего выращивания.

— Испытательной площадкой для новых сортов гибридов арбузов со всего мира наше крестьянско-фермерское хозяйство стало с 2010 года. Компании Syngenta, Bejo, Nickerson-Zwaan привозили нам семена на испытания, чтобы мы высадили их в полевых условиях и посмотрели, как они будут расти, — говорит Роман Пономарев.

Бахча объединила специалистов из Японии, США и Турции. Из 600 сортов гибридов и арбузов хозяйство выбрало 31 вид, который выращивается и сегодня. А из 400 сортов дынь и гибридов на бахче оставили только 4 самых удачных вида. Ежегодно здесь появляются новые виды продукции.

Что есть в парке

Агротуристический парк работает с мая по октябрь. Он расположен между хуторами Нагорный и Базовый на трассе Ставрополь — Александровское и в сезон открыт ежедневно. В будний день вход в парк стоит 400 рублей, а в выходной — 600 рублей с человека.

На территории — более 50 фигур из соломы, музей камня, аттракционы и зоны отдыха. В жару можно пройтись через охлаждающий туннель или посидеть у фонтана с большой беседкой, а в прохладную погоду — искупаться в бассейнах с подогревом. Для гостей работает кафе, где можно попробовать жареные арбузы или местную кухню.

Из развлечений — прогулки на лошадях, поездки на тракторе к производственным участкам бахчи, фотосессии в лавандовом поле.

Ежегодно в парке проходят фестивали и агротуристический баттл — российские фермеры соревнуются, кто вырастил самый большой арбуз, дыню и тыкву. Для зрителей устраивают конкурсы и розыгрыши.

— Первым рекордом в 2019 году стал арбуз на 49 кг и тыква на 56 кг. А уже в 2025 году победили арбуз весом 133 кг и тыква весом 692 кг. Ежегодно эти результаты улучшаются, — объясняет основатель парка.

Кроме того, появляются новые номинации. Например, в прошлом году на конкурсе представили самые большие огурцы (7 кг) и лук (2 кг).

Как развивается парк

В ближайших планах Пономарева — запустить агротуристический маршрут, который объединит другие локальные хозяйства.

— Новый агротур «Ставрополье» начнет работать полноценно в 2026 году. В маршрут войдут пруды для рыбалки, винодельни с дегустацией местных сортов вин, медовая усадьба. Мы подготовим схему маршрута, покажем, как его проехать, расскажем, где остановиться, переночевать и пообедать, — объясняет Роман Пономарев.

В самом парке тоже появятся новые локации. Планируется разбить одно большое ромашковое поле и четыре — с разными сортами петуний. Расширится зона бассейнов.

— Скорее всего, на следующий год уже будут масштабные подогреваемые бассейны в теплицах. Можно будет купаться ранней весной и поздней осенью, — говорит фермер.

Есть и практические задачи. Парк открывается в начале мая, когда сезон бахчевых еще не начался, поэтому расширяется тепличное хозяйство. Уже установлены дополнительные 1 000 квадратных метров теплиц для ранней клубники — первый урожай планируют получить в начале мая.

— Также мы поставили еще 1 000 квадратов теплиц под ультраранний арбуз. Хотим получать урожай в теплицах на две недели раньше, чем в полях, — отмечает Пономарев.

Параллельно проект активно развивается в социальных сетях. С их помощью о парке узнает все больше людей и интерес к проекту поддерживается круглый год.