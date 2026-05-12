Турпоток в Россию из зарубежных стран вырос в январе – марте на 28%

В I квартале 2026 года турпоток в Россию из зарубежных стран вырос на 28,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В I квартале 2026 года иностранцы совершили 293,2 тыс. туристических визитов в Россию – на 28,1% больше, чем годом ранее. Главный вклад в рост дали Китай, Туркмения, Саудовская Аравия и Индия. Даже кризис авиаперевозки, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, не помешал рынку завершить квартал с двузначным приростом», – говорится в сообщении.

Как отмечается, позитивная динамика стала продолжением роста, который наметился в конце 2025 года.