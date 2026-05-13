В Индонезии резко вырос интерес к турпоездкам в Россию

Турпоток из Индонезии в Россию за 2025 год вырос на 40%. Об этом заявил на заседании российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

«Отмечаем существенно растущий интерес индонезийских граждан к России, в 2025 году мы приняли на 40% больше туристов из вашей страны», — добавил он.

По его словам, Индонезию в прошлом году посетили около 220 тысяч россиян, что на 22% больше, чем годом ранее. Мантуров посчитал, что во многом это связано с запуском прямых рейсов между странами. С сентября 2024 года между Москвой и столицей острова Бали Денпасаром осуществляется три регулярных рейса в неделю.

В ближайшее время планируется упростить порядок въезда граждан из России и Индонезии. Вице-премьер отметил, что в августе прошлого года с 16 до 30 дней был увеличен срок пребывания в России по электронной визе.

До этого в Министерстве экономического развития России сообщили о подготовке к безвизовому режиму с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

В министерстве отметили, что поездки в эти страны без виз могут стать доступными уже в ближайшее время.