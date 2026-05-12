«Мамисон» объявил о закрытии горнолыжного сезона

На всесезонном арт-курорте «Мамисон» в Северной Осетии сегодня официально закрывается горнолыжный сезон — первый полноценный сезон катания с момента открытия курорта.

«Официально можем говорить: на "Мамисоне" катают с декабря по май. 12 мая закрываем зимний сезон 2025/26. В прошлом году трассы работали до конца апреля, в этом — почти до середины мая», — сообщается в телеграм-канале курорта.

Как ранее сообщал «Это Кавказ», за год существования туристическую локацию посетило порядка 100 000 человек. При этом на курорте продолжается создание инфраструктуры, строятся новые объекты размещения.

О курорте «Мамисон»

Всесезонный курорт «Мамисон» открылся в Северной Осетии 14 марта 2025 года. Включает 19 км горнолыжных трасс и две канатные дороги. Это первый горнолыжный курорт с приставкой «арт», где традиционный активный отдых соседствует с творчеством и современным искусством. В феврале 2026 года на курорте появилась творческая мастерская, а в апреле открылся студенческий спортивный клуб.