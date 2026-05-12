Купаться в Крыму пока рано

Несмотря на теплую и солнечную погоду, морская вода в Крыму пока не подходит для купания. Об этом "Крымской газете" рассказала начальница Гидрометцентра республики Татьяна Любецкая.

На западном побережье - в Евпатории, Черноморском районе и Николаевке - температура воды держится на отметке +14 градусов. Аналогичные показатели зафиксированы и на Южном берегу полуострова, в районе Ялты и Алушты.

Восточное побережье оказалось еще прохладнее. В окрестностях Феодосии вода прогрелась лишь до +12 градусов. Теплее всего сейчас в Азовском море и вблизи Керчи, где температура воды достигает около +15.

Любецкая объяснила, что море сможет прогреться хотя бы до +20 градусов только при условии, что воздух несколько дней подряд будет держаться на уровне не ниже +20. Однако на текущей неделе таких температур ожидать не приходится: прогноз обещает неустойчивую погоду с осадками и шквалистым ветром, а столбик термометра будет колебаться в диапазоне от +12 до +20.

Согласно предварительным прогнозам, до конца мая существенных изменений в погоде не предвидится, поэтому рассчитывать на потепление морской воды не стоит раньше июня.