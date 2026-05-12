Хруст в темноте: в Кемерове решили совместить Ночь музеев и фестиваль колбы
Ароматный творческий вечер ожидает кузбассовцев 16 мая.
16 мая с 18:00 до 22:00 в Кемерове музей-заповедник "Красная Горка" присоединится к Всероссийской акции "Ночь музеев-2026" с программой "Это всё моё родное".
Гостей ждут фестиваль колбы, выставка кукол из бересты, ретро-кино, ярмарка старинных вещей и угощение пирогом.
– Девиз события остаётся прежним: "Кто колбы не едал, то в Кузбассе не бывал", – сообщает администрация Кемерова.
В программе:
- Выставка "Берёзовые голоса" к юбилею Народного мастера России Юрия Михайлова (авторские куклы и работы из бересты);
- Проект "Братья шурфы: легенды о хранителях горючего камня" – новые символы Кузбасса;
- Игровые зоны: настольные игры и дворовые развлечения без гаджетов;
- Ретро-кинозал с фильмоскопом и любимые сказки из детства;
- Видеоподкасты краеведа Владимира Сухацкого об истории Кемерова и кузбасской кухне;
- Концерт фольклорных коллективов, ярмарка умельцев, рынок старинных вещей (брошки, значки, винтаж);
- Мастер-классы за гончарным кругом и по росписи кокошников;
- Экскурсии по экспозиции "Шахта".
Завершится вечер традиционным угощением – пирогом с колбой. Каждому достанется кусочек.