Хруст в темноте: в Кемерове решили совместить Ночь музеев и фестиваль колбы

Ароматный творческий вечер ожидает кузбассовцев 16 мая.

16 мая с 18:00 до 22:00 в Кемерове музей-заповедник "Красная Горка" присоединится к Всероссийской акции "Ночь музеев-2026" с программой "Это всё моё родное".

Гостей ждут фестиваль колбы, выставка кукол из бересты, ретро-кино, ярмарка старинных вещей и угощение пирогом.

– Девиз события остаётся прежним: "Кто колбы не едал, то в Кузбассе не бывал", – сообщает администрация Кемерова.

В программе:

Выставка "Берёзовые голоса" к юбилею Народного мастера России Юрия Михайлова (авторские куклы и работы из бересты);

Проект "Братья шурфы: легенды о хранителях горючего камня" – новые символы Кузбасса;

Игровые зоны: настольные игры и дворовые развлечения без гаджетов;

Ретро-кинозал с фильмоскопом и любимые сказки из детства;

Видеоподкасты краеведа Владимира Сухацкого об истории Кемерова и кузбасской кухне;

Концерт фольклорных коллективов, ярмарка умельцев, рынок старинных вещей (брошки, значки, винтаж);

Мастер-классы за гончарным кругом и по росписи кокошников;

Экскурсии по экспозиции "Шахта".

Завершится вечер традиционным угощением – пирогом с колбой. Каждому достанется кусочек.