Туроператоры обещают летний отдых в Анапе для семьи за 33 тысячи рублей

Курорт набирает обороты к лету 2026 года. Туроператоры фиксируют резкий скачок спроса, Хит продаж — формат All Inclusive. Самый бюджетный вариант для семьи из трех человек обойдется в 33,1 тыс. рублей — однако без учета проезда. Об этом пишет АТОР, анализируя данные туристических компаний.

© Кубань-Информ

Анапа снова в тренде

По данным туроператоров, направление активно восстанавливает позиции после провального сезона-2025. Количество бронирований на нынешнее лето кратно увеличилось. Примечательно, что почти 90% туристов выбирают отели с системой «всё включено».

Для семейного путешествия такой формат — не признак роскоши, а вариант финансовой предсказуемости. Питание и часть развлечений заложены в стоимость тура, что снижает незапланированные траты на месте.

«Кубань Информ»

Сколько стоит реальный чек

Анапа остается в числе самых доступных пляжных направлений. Минимальны порог недельного отпуска для семьи (двое родителей и один ребенок) на берегу Черного моря стартует от 33 тыс. рублей. Однако эксперты называют такой тариф скорее маркетинговым. Более реалистичный бюджет в недорогих отелях 3–4* — 80–90 тыс. рублей на троих, и транспортные расходы оплачиваются отдельно.

Плюс для родителей: многие туркомплексы Анапы заселяют детей до 12 лет бесплатно, а некоторые дают льготу до 16 лет. Чтобы найти такой вариант — надо хорошенько перелопатить массу сайтов.

«Такие варианты на лето? Увы. Только на май. Ждем повышение цен. Хотя, некоторые успели забронировать заранее. Сколько человек – коммерческая тайна»,

— ответили в одном из отелей «Фея» на звонок редакции.

Что такое бюджетный All Inclusive по-анапски

«Кубань Информ»

За последние годы около 40% недорогих отелей курорта выработали стандартный набор услуг:

— трехразовое питание по системе «шведский стол»;

— снек-бары;

— детская анимация и игровая комната;

— открытый бассейн (часто без подогрева) и лягушатник для малышей.

Дополнительные опции в некоторых местах: парковка, прокат колясок, мини-суана, бильярд и другие развлечения.

Но чем ниже цена, тем скромнее набор услуг. В самых дешевых объектах питание может быть только по утрам, а бассейн — крошечным и холодным. В более дорогих (но всё ещё бюджетных) комплексах предлагают завтрак, обед и ужин, перекусы в течение дня (бургеры, выпечка), алкоголь за ужином.

Минусы дешевых предложений

Основная проблема бюджетных отелей с All Inclusive в Анапе — удаленность от моря. Большинство таких гостиниц сконцентрированы на Пионерском проспекте и в Витязево, преимущественно во второй-третьей, четвертой линии. Идти до берега моря приходится не менее получаса. Причем собственных пляжей у таких отелей нет.

Что касается инфраструктуры, то с этим в Витязево и Джемете всё в порядке — магазины, аптеки и променады вроде рядом. Но не у всех. Отзывы туристов предупреждают: обещания на сайтах не всегда совпадают с реальностью.

Не стоит забывать о летнем нашествии комаров, омерзительном запахе гниющей камки, вдоль всего берега от центра курорты в сторону Витязево.

«Кубань Информ»

Есть ли места на лето и что спрашивают туристы

Тотального дефицита мест не ожидается. Как сообщили «Кубань Информ» администраторы нескольких доступных по бюджету отелей, после майских праздников ажиотаж спал. Сейчас есть номера на любой кошелек. Но все надеются на летний сезон. В марте этого года вице-премьер РФ Савельев дал «зеленый свет» пляжному сезону в Анапе с 1 июня.

«На лето бронирование идет, туристы предпочитают отдых от 2-3 дней до недели, спрашивают про акции и ситуацию с разливом мазута. Есть те, кто из года в год к нам приезжает. Мы не на первой линии, но для многих цена — главное. И это не 30 тысяч за неделю»,

— рассказала представитель трехзвездочного отеля в Витязево.

По данным сайтов бюджетных гостиниц, минимальная стоимость ночи в формате «всё включено» стартует от 7 тыс. рублей. Предложения за 3 тыс. рублей, видимо, уже закончились, но информация висит — как замануха.

Напомним, Минэкономразвития фиксирует рост бронирований туров в Анапу. При полной готовности береговой линии поток отдыхающих может вырасти на 25% в текущем сезоне.