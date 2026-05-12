Неидеальный отдых: какие курорты летом разочаровывают

Лето — время отпусков, билетов «по скидке» и вечной надежды на идеальный отдых. Но некоторые популярные направления в жаркий сезон способны устроить туристам такой квест, что потом хочется только лежать дома под вентилятором и никуда больше не собираться. Где-то плавится асфальт от жары, где-то туристов атакуют комары, а где-то вместо райского моря можно получить ротавирус и испорченный отпуск.

Анапа летом — не для всех. Жара давит с самого утра, людей на пляжах столько, что яблоку негде упасть, а море нередко превращается в зеленоватое болото. Водоросли лежат кучами прямо у берега, запах — напрочь отбивает желание купаться. Хотя находятся и те, кто относится ко всему философски и даже мажется этими водорослями как лечебной грязью. Но если хочется спокойного отдыха, летом туда лучше не соваться, отмечает канал «Тонкости туризма».

С Карелией летом другая беда. Природа там, конечно, шикарная: озера, леса, скалы — будто ожившая картинка со страниц National Geographic. Но вместе с этой красотой туристов ждут полчища комаров и мошек. И это не пара назойливых насекомых, а настоящее воздушное войско. Местные уверяют, что столько кровососущих нет больше нигде. Плюс погода постоянно чудит: то ливень, то холод, то солнце на полчаса.

Абхазия в последние годы стала невероятно популярной, но летом отдых там может быстро пойти не по плану. Главная страшилка сезона — ротавирус. В жару кишечные инфекции вспыхивают регулярно, а с медициной в соседнем непризнанном государстве — просто беда. В итоге часть будьте готовы к тому, чтобы провести часть отпуска в обнимку с таблетками и минералкой недалеко от санузла.

В Объединенных Арабских Эмиратах летом — филиал ада на Земле. Поверьте: там самое настоящее пекло. +50 — то норма. Гулять невозможно, экскурсии превращаются в испытание, а прогулка днем ощущается как поход внутрь гигантского фена. Спасают только кондиционеры, торговые центры и ночные купания в теплом заливе. Такой отдых выдерживают далеко не все. Особенно тяжело будет гипертоникам и сердечникам.

Мексика летом тоже умеет удивлять, но не всегда приятно. В сезон идут тропические ливни, причем начинаются они внезапно. Только вышел на экскурсию — и через пять минут мокрый насквозь. А потом приходит липкая влажность, от которой одежда буквально приклеивается к телу. Плюс существует риск ураганов, а это уже совсем не про расслабленный отпуск.

В Индии летом хозяйничают муссоны. Ливни размывают дороги, города подтапливает, движение встает намертво. На пляжах того же Гоа жара и влажность превращают отдых в баню под открытым небом. А море в это время часто штормит так, что купаться уже не хочется.

Даже райские Сейшельские острова летом могут разочаровать. В это время там сильные ветра и высокие волны. Иногда небо ясное и солнце светит вовсю, но купаться опасно, а пляжи завалены водорослями с довольно специфическим запахом. Бывает и так, что паромы между островами отменяют из-за шторма, и туристы фактически оказываются заперты на одном месте.

Так что перед покупкой билетов летом стоит десять раз проверить не только цены и фотографии пляжей, но и сезонные особенности. Иначе вместо отпуска мечты можно получить жару, сырость, мошкару и стойкое желание больше никогда не путешествовать в пик сезона.

