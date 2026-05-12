В Беларуси растет интерес к путешествиям по России

Впервые в "несезон" десятимиллионная Беларусь вошла в топ-10 въездного туристического потока в первом квартале в Союзное государство. Эти данные привели 12 мая эксперты АТОР - Ассоциации туроператоров, объединяющей профильные компании из различных регионов РФ.

© Российская Газета

Значительно подрос и интерес зарубежных гостей. Судя по данным, размещенным на сайте Ассоциации, которые приводит БЕЛТА, всего иностранцы совершили 293,2 тысячи визитов, что на 28,1% больше, чем годом ранее. Причем, уточняет агентство, главный вклад в увеличение потока гостей дали Индия, Китай, Саудовская Аравия и Туркмения, а Синеокая в данном рейтинге заняла восьмое место.

Правда, пояснили эксперты, состав первой десятки почти не изменился: девять из десяти стран сохранились в топ-10.

"Новичком стала Беларусь, которая поднялась с тринадцатого на восьмое место. Она вытеснила из первой десятки Иран, который в первом квартале минувшего года занимал восьмое место, а сейчас опустился на восемнадцатое".

Кстати, стало известно, что РБ остается и одним из самых удобных зарубежных направлений для россиян: без визы, с понятной логистикой из Москвы.

В связи с этим в АТОР составили список из тринадцати мест, которые стоит включить в маршрут: от Минска до Пинска, а также поделились, какие самые популярные направления в России для белорусов.

Это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, куда совершают короткие экскурсионные поездки (авиа, автобус, поезд). Кроме того, в топ входят тур по "Золотому кольцу", Карелия в комбинированном туре с Санкт-Петербургом, Дагестан (экскурсии в Центральном регионе и отдых на Каспийском море), горнолыжный отдых (курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Шерегеш", "Эльбрус", "Домбай").

Есть в списке и пляжные туры на курорты Черного (Краснодарский край) и Балтийского (Калининград) морей, на Байкал, Камчатку и Алтай.