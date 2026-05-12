Московские пляжи начали активно готовить к приему отдыхающих

Пляжи Москвы начали готовить к купальному сезону, который начнется в конце мая — начале июня, об этом сообщает «Москва24».

Вода в столичных водоемах постепенно прогревается. Комфортной для купания считается температура от 16–17 градусов, рассказала специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

В преддверии купального сезона водолазы начали обследовать дно водоемов, убирать мусор и проверять береговые линии. Повторные проверки проведут перед открытием пляжей и в середине лета. За безопасностью на воде в Москве круглый год следят более 500 спасателей и 26 поисково-спасательных станций.