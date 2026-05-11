Что входит в «шашлычные» туры и сколько это стоит

В интернете появился новый тренд: «шашлычные» туры. За умеренную плату мастер барбекю найдет для вас подходящую поляну, подберет мясо и маринад, а также пожарит летнее угощение на мангале.

© Вечерняя Москва

Подобные предложения стали появляться как раз ближе к началу летнего сезона и потеплению. Мастера шашлычных дел предлагают полный пакет услуг. Они научат, как правильно выбрать угли и мясо, найти поляну, поставить мангал и подготовить шампуры. При этом, по словам организаторов таких туров, мастер-классом все не ограничивается.

«Чаще всего шашлыки — это лишь часть программы, — рассказывает Андрей Байков, представитель одного из таких туров. — Мы отвечаем не только за кейтеринг, но и за активный отдых. Например, я предоставляю возможность искупаться в горной реке под наблюдением специалистов, а также самим поймать рыбу, которая потом пойдет на ужин. Если же человек заинтересован именно в обучении приготовлению шашлыка, то такой тур обычно длится около суток. Чаще всего набирают группу из желающих, и затем именно коллектив выбирает подходящее место для пикника. Гид сопровождает участников на всех этапах "шашлычного" приключения. Такие туры обычно приобретают люди, которым не с кем поехать на шашлыки, а хотелось бы. В поездке они не только приобретают новые знания, но и общаются. Получается такая поездка за город с друзьями — только с теми, кого ты еще не знаешь».

Кстати, часто такие туры выбирают и девушки — чтобы научиться правильно готовить мясо на огне и потом не растеряться в компании мужчин. За один день такого тура берут от 10 до 15 тысяч рублей с человека. В стоимость входят мясо, сосиски, картошка, мангал, аптечка, вода и жидкость для розжига. Главное, чтобы погода не подвела. Но весенние снегопады, кажется, остались позади.

Прямая речь

Андрей Байков, организатор шашлычного тура:

«На самом деле такие туры были всегда — просто сейчас они стали более актуальны из-за майских праздников и скорого лета. Однако стоит понимать: не все, что стоит больших денег, оказывается хорошим. Недобросовестные организаторы стараются сэкономить на всем — от мяса до аренды хорошего места для привала. Всегда стоит присматриваться к отзывам, а также отдавать предпочтение тем, кто занимается организацией туров дольше».

На пикниках и дачных посиделках россияне чаще всего отдают предпочтение классическому шашлыку, однако иногда стоит разнообразить рацион и попробовать стейк — это не менее сочное, ароматное и несложное в приготовлении блюдо. Как выбрать мясо и приготовить его, рассказала «Вечерней Москве» главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.