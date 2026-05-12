Города Ярославской области свяжет новый маршрут по Волге

Скоро за один день можно будет посетить сразу пять городов на Волге. С 25 мая из Ярославля через Тутаев, Рыбинск и Мышкин можно будет добраться до Углича на скоростном судне "Восход". Перевозчиком на новом речном маршруте станет компания "ВодоходЪ". Время в пути в одну сторону со всеми остановками составит 5 часов 15 минут.

© Российская Газета

Ежедневно скоростное судно "Восход" будет стартовать из Ярославля в 08.50, а в Углич прибудет в 14.05. Обратно старт в 14.15, с прибытием в Ярославль в 19.30.

Цена полного билета - почти 1600 рублей, если платить банковской картой. По карте жителя Ярославской области или транспортной "Якарте" - 1066 рублей, для льготников, в зависимости от категории, - 533 рубля или бесплатно. Цена привязана к стоимости километра пути, которая по банковской карте составляет 7,65 рубля, по карте жителя - 5,1 рубля и для льготников - 2,55 рубля или бесплатно.

Круизная компания в прошлом году открыла маршрут Ярославль - Тутаев - Рыбинск. Он показал свою востребованность и был продлен на текущий сезон. Власти уверены, что и маршрут до Углича станет таким же популярным.

Среди туристов новость об открытии нового направления вызвала живой интерес, однако некоторые недоумевают: что можно увидеть в Тутаеве, прибывая в 18.50?

Работа речного транспорта в Ярославской области в последние годы становится заметнее. В 2025 году он перевез в регионе почти полмиллиона человек. В этом году за первую неделю с открытия навигации 1 мая - уже свыше десяти тысяч пассажиров. В планах - открытие направлений из Нижнего Новгорода до Твери и Дубны через Ярославль и из Ярославля в Пошехонье.

Между тем, как ранее писала "Российская газета", в этом году нижегородская компания "Водолёт" запустила "Метеоры" от Нижнего Новгорода до Ярославля, "Рыбинские пассажирские перевозки" также на "Метеорах" начали перевозить людей из Ярославля в райцентр Брейтово.