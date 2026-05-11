Стало известно, сколько планируют принять в РФ туристов из Саудовской Аравии

Россия рассчитывает увеличить турпоток из Саудовской Аравии до 200 тыс. человек к концу 2026 года, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Ранее в российском МИД сообщили, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 11 мая.

Кондратьев отметил, что, как показывает опыт других безвизовых режимов, такая мера позволяет увеличить туристический поток ещё на 30—50%.

«Мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тыс. туристов из Саудовской Аравии», — цитирует его пресс-служба министерства.

Также стало известно, что новое соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований позволяет путешественникам с любыми паспортами непрерывно находиться на территории королевства до 90 дней.