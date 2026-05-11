Опоздавший на самолет турист предъявил претензию туроператору

Обратившийся в редакцию TourDom.ru турист упрекнул туроператора в «безразличии» к ситуации, сложившейся у него во время поездки.

Сергей М. забронировал тур в Египет с перелетом иностранной авиакомпанией. На рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх 6 мая опоздал: «не услышал будильник» и прибыл в аэропорт, когда регистрация уже закончилась. Купил другой билет, но только в одну сторону – полагая, что обратным маршрутом можно будет воспользоваться.

По прибытии на отдых Сергей узнал, что из-за неявки на самолет входившая в состав тура перевозка аннулирована. Турист вступил в прямую переписку с авиакомпанией. Та, по его утверждению, была готова рассмотреть вопрос о восстановлении второго сегмента перелета из Египта в Москву и попросила запрос от держателя брони – туроператора. Но поставщик туруслуг якобы «проявил равнодушие» и устранился от какого-либо содействия.

Турист приобрел новый билет из Шарм-эль-Шейха в Москву на 13 мая и теперь собирается через суд взыскивать «фактически понесенные убытки».

Корреспондент TourDom.ru связался с туроператорской компанией. Там выразили недоумение по поводу упреков туриста в «бездействии» и «нежелании помочь». По принятым в гражданской авиации правилам в случае No Show – неявки пассажира на рейс без предварительного уведомления перевозчика – все оставшиеся сегменты маршрута по единому билету туда-обратно автоматически аннулируются. Оплата, как правило, сгорает. Тем не менее после обращения туроператора авиакомпания была готова пойти навстречу туристу – вернуть часть денег за обратный рейс: 5 тыс. руб. из стоимости 13 тыс.

«Сергей М. может получить оговоренную сумму от перевозчика. Что же касается повторной покупки билетов, то в сложившейся ситуации их изначально нужно было брать туда-обратно, не надеясь, что второй сегмент перелета сохранится. Мы были готовы оказать содействие в бронировании, конечно, за счет туриста, так как в опоздании на рейс нет вины туроператора. Но Сергей М. не обращался с такой просьбой», – пояснили в туроператорской компании.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов полагает, что судебные перспективы у туриста сомнительные. Как показывает практика, в подобных случаях суды обычно отказывали в возмещении ущерба, так как не усматривали вины туроператора.