Опоздавший на самолет турист предъявил претензию туроператору
Обратившийся в редакцию TourDom.ru турист упрекнул туроператора в «безразличии» к ситуации, сложившейся у него во время поездки.
Сергей М. забронировал тур в Египет с перелетом иностранной авиакомпанией. На рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх 6 мая опоздал: «не услышал будильник» и прибыл в аэропорт, когда регистрация уже закончилась. Купил другой билет, но только в одну сторону – полагая, что обратным маршрутом можно будет воспользоваться.
По прибытии на отдых Сергей узнал, что из-за неявки на самолет входившая в состав тура перевозка аннулирована. Турист вступил в прямую переписку с авиакомпанией. Та, по его утверждению, была готова рассмотреть вопрос о восстановлении второго сегмента перелета из Египта в Москву и попросила запрос от держателя брони – туроператора. Но поставщик туруслуг якобы «проявил равнодушие» и устранился от какого-либо содействия.
Турист приобрел новый билет из Шарм-эль-Шейха в Москву на 13 мая и теперь собирается через суд взыскивать «фактически понесенные убытки».
Корреспондент TourDom.ru связался с туроператорской компанией. Там выразили недоумение по поводу упреков туриста в «бездействии» и «нежелании помочь». По принятым в гражданской авиации правилам в случае No Show – неявки пассажира на рейс без предварительного уведомления перевозчика – все оставшиеся сегменты маршрута по единому билету туда-обратно автоматически аннулируются. Оплата, как правило, сгорает. Тем не менее после обращения туроператора авиакомпания была готова пойти навстречу туристу – вернуть часть денег за обратный рейс: 5 тыс. руб. из стоимости 13 тыс.
«Сергей М. может получить оговоренную сумму от перевозчика. Что же касается повторной покупки билетов, то в сложившейся ситуации их изначально нужно было брать туда-обратно, не надеясь, что второй сегмент перелета сохранится. Мы были готовы оказать содействие в бронировании, конечно, за счет туриста, так как в опоздании на рейс нет вины туроператора. Но Сергей М. не обращался с такой просьбой», – пояснили в туроператорской компании.
Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов полагает, что судебные перспективы у туриста сомнительные. Как показывает практика, в подобных случаях суды обычно отказывали в возмещении ущерба, так как не усматривали вины туроператора.
«В новой редакции Федеральных авиационных правил предусмотрена возможность сохранения обратного сегмента, даже если билет выписан одним бланком. Но на иностранные авиакомпании эти условия, естественно, не распространяются», – добавляет эксперт.