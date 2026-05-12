«Паспорт Полярника» купил каждый шестой житель Мурманской области

Количество оформленных паспортов за год выросло на 20%. Всего с момента запуска проекта продано порядка 15 тысяч экземпляров.

«Паспорт Полярника» — эксклюзивный атрибут арктического путешественника, подтверждающий, что его владелец пересекал полярный круг. С 2023 года жители и гости региона могут получать уникальные штампы за посещение главных достопримечательностей, участие в знаковых культурных событиях региона или выполнение определённых активностей.

Серия доступных штампов регулярно пополняется. На сегодняшний день их уже 45. Семь печатей добавили в 2025 году, столько же планируют ввести в нынешнем году.

В этом году проект получил опыт интеграции с морской пассажирской инфраструктурой: один из штампов — «Покорители Арктики» — можно поставить на борту судна «Профессор Молчанов», следующего к архипелагу Шпицберген, подчеркнули в ТИЦ.

Владельцам паспорта доступны бонусы от партнёров проекта — ресторанов, гостиниц, туристических объектов и сувенирных магазинов Мурманской области. К проекту присоединились 77 партнёров: 17 — в 2024 году, 23 — в 2025, а с начала 2026 года — ещё 9. Стоимость «Паспорта полярника» — 1900 рублей. Для жителей Мурманской области предусмотрена скидка: северяне могут купить его за 1400 рублей, пишет «РБК Мурманск».

