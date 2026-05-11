Что такое «караванинг» и почему он стал так популярен

Аналитики утверждают: в стране набирает популярность «караванинг» — путешествия в домах на колесах. «Вечерняя Москва» выясняет, можно ли прогнозировать в ближайшем будущем ажиотажный спрос на такой способ путешествий.

Все больше россиян находят привлекательным путешествовать без какой-либо привязки к определенному месту, будь то отель или арендованная квартира. В этом поклонникам данного вида туризма помогает караванинг — то есть такой способ автопутешествий, когда можно передвигаться и жить в специально оборудованных автодомах (кемперах) или прицепах-дачах (караванах).

Этот стиль отдыха предоставляет мобильность и комфорт, при этом обеспечивая путешественников необходимыми «домашними» удобствами. Люди, практикующие такой отдых, называются караванерами. Сегодня для подобных путешествий можно приобрести как прицеп, так и настоящий дом на колесах. По данным платформы RV Land, предоставляющей информацию о кемпингах для автодомов в России и странах ближнего зарубежья, в январе 2026 года в стране насчитывалось порядка 32 тысяч владельцев такого транспорта. Причем с каждым днем это количество продолжает расти. Чем же обусловлена такая статистика?

Почему-то у нас сложился стереотип, что, живя где-нибудь в лесу без постоянного электричества и других удобств, мы сможем значительно сэкономить средства. Но это не так.

— Работая в этой сфере, я часто сталкиваюсь с подобным заблуждением. Чтобы понять, что более выгодно с точки зрения экономии — караванинг или отдых в отеле, — нужно определиться с собственными запросами. Чаще всего путешествие на автодоме стоит гораздо дороже. Это связано как минимум с расходами на обслуживание и топливо, — говорит Илья Максимов, заместитель коммерческого директора компании-производителя такого транспорта.

Действительно, средняя стоимость даже подержанного каравана оценивается в 9 миллионов рублей. Самостоятельно сделать такой автомобиль тоже недешево: как минимум 3 миллиона рублей. Самым доступным вариантом, в особенности для начинающих, пока остается аренда автодома.

Однако для того чтобы выяснить, что дешевле, попробуем просчитать, во сколько может обойтись посещение, ну, скажем, Карелии сроком на четыре дня на караване, взятом напрокат, и на поезде или самолете. С учетом расстояния от Москвы до Петрозаводска (1020 километров) и расхода топлива выбранной модели каравана (8 литров на 100 километров) его заправка в одну сторону и обратно будет стоить примерно 12 тысяч рублей. Еще около пяти тысяч рублей уйдет на поездки по самой Карелии. Аренда среднего автодома обойдется около 11 тысяч рублей за сутки.

Так, визит в Карелию на караване может «украсть» из кошелька примерно 60 тысяч рублей. При этом билеты на поезд (плацкарта) или на самолет (экономкласс) будут стоить от 10 до 17 тысяч рублей, а аренда однокомнатной квартиры или проживание в гостинице на три ночи — от 9 до 12 тысяч рублей в среднем. Без учета питания и досуга небольшое путешествие в Карелию выгоднее будет совершить, не привязываясь к автодому. Но важно понимать, что окупаемость таких поездок зависит от целого ряда факторов: личных предпочтений, выбираемых мест, количества человек и частоты путешествий.

В среднем сумма, затраченная на покупку автодома, может окупиться за 8-9 лет при постоянных путешествиях хотя бы летом.

Если такой вид туризма — вопрос принципа, то с целью сэкономить можно сделать автодом самому. Сегодня есть компании, которые переоборудуют микроавтобусы и легкие фургоны под такие караваны или строят их на грузовых шасси. Существуют и фирмы, производящие комплекты мебели для самостоятельного обустройства. Стоит такая услуга порядка 100-200 тысяч рублей и более. Это без учета расходов на электрику, сантехнику, изоляцию, другое оборудование и сам автомобиль. Еще один бюджетный вариант — покупка прицепа или жилого модуля стоимостью примерно в 400 тысяч рублей. Его аренда будет стоить несколько тысяч рублей в день.

— Такие прицепы популярны среди молодых семей не только из-за цены. За подобный мини-караван не нужно платить транспортный налог. Также прицеп может поместиться в обычный гараж, — отмечает член экспертного совета Комитета по туризму и развитию инфраструктуры Государственной думы России и эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.

Очередной стереотип, который привлекает туристов, — простота и свобода передвижения на автодоме. Действительно, путешествуя таким образом, водитель и его попутчики могут остановиться практически в любом месте и на любое время. Тем не менее и у этого преимущества есть недостаток — отсутствие туристических баз и стоянок для техобслуживания по пути.

— Пока в России существует не более 100 кемпингов, построенных по современным стандартам, с благоустроенными участками, которые оборудованы подключением к электричеству и имеют сервисные зоны для слива биотуалетов и грязной воды, — подчеркивает Андрей Артюхов.

А отсутствие таких точек предполагает наличие дополнительного бака для топлива, газового баллона или же солнечных батарей с генератором, которые могут понадобиться для обеспечения работы, скажем, отопителя или холодильника.

Если же вопрос не в экономии и комфорте, то почему же количество караванеров растет? Ответ есть.

— Такие путешествия дарят человеку ощущение независимости от жесткого графика, определенного места и других людей, закрывая потребность в свободе выбора и желание контролировать происходящее, — объясняет психотерапевт Наталья Бирина.

А желание почувствовать свободу выбора и полный контроль над ситуацией возникают из-за нестабильности современной жизни. Вероятно, поспособствовала появлению такой тенденции и пандемия.

То есть не все объясняется желанием сэкономить. Роль играет и неодолимая тяга многих людей к природе.

А У НИХ ВОТ ТАК

В Европе и Соединенных Штатах Америки такой вид туризма, как караванинг, очень развит и популярен. Помимо масштабной сети кемпингов для обслуживания автодомов и отдыха путешественников, там существует большое количество специальных приложений для выбирающих такой вид путешествий. С их помощью они могут узнавать о ближайших точках, где можно припарковать автомобиль, о стоимости услуг, которые в них оказываются.

КСТАТИ

Первый в мире автодом был изобретен в 1880 году в Великобритании. Он был создан по заказу британского доктора Уильяма Гордона Стабелса и получил название «Странник». Истории из путешествий на этом караване Стабелс позднее описал в своей книге.