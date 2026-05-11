На горных курортах Сочи ввели отдельную плату за вход в нацпарк

На горных курортах Сочи с 1 мая ввели платный вход на часть территорий Сочинского нацпарка. Теперь туристам на Красной Поляне, «Розе Хутор» и «Газпром Поляне» нужно дополнительно платить за вход 250 руб. с человека – и это не входит в стоимость ски-пассов, пишет «Коммерсантъ».Проверки часто проходят уже на верхних станциях канатных дорог. Из-за этого посетители нередко узнают о необходимости доплаты прямо во время катания и рискуют получить штраф до 4 тыс. руб.

© tourdom.ru

Часть туристов уже приспособилась: оформляют электронный пропуск заранее и показывают QR-код с телефона. Тем же, кто оплачивает в кассах, выдают бумажные чеки, которые быстро приходят в негодность.

Администрация «Розы Хутор» объяснила, что правила посещения особо охраняемой природной территории, в том числе плату за вход, устанавливает Сочинский нацпарк. Курорт при этом старается сделать систему более комфортной для туристов. На территории работает более 50 касс, и на каждой размещены QR-коды для оплаты пропуска. Кроме того, волонтеры и сотрудники дежурят на ключевых точках маршрута, заранее предупреждая гостей о новых требованиях.