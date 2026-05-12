Почему уральские промышленники стали все чаще приглашать в цеха туристов

За пять лет к акселератору Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Открытая промышленность" подключились более двух тысяч предприятий из 85 регионов страны и самых разных отраслей, промплощадки посетили семь миллионов человек. Что подтолкнуло заводы не прятаться за заборами и турникетами? Не только общий патриотический настрой, но и кадровый дефицит. К тому же демонстрировать свою технологичность важно и для формирования новых кооперационных цепочек.

Металлурги с бронзового века

Три региона Большого Урала - Пермский край, Свердловская и Челябинская области - по числу зарегистрированных участников программы являются лидерами, что вполне логично: именно в них уже 300 лет развивается то, что называют горнозаводской цивилизацией. Вокруг рудников и заводов формировались не просто поселения, а особая культура, региональный менталитет. А если вспомнить про городище бронзового века Аркаим, можно сказать, что история металлургии и металлообработки на Урале насчитывает уже 4000 лет.

В Свердловской области в прошлом году побывали 3,2 миллиона путешественников, из них свыше 154 тысяч интересовались именно промышленностью. Экскурсантам были доступны 67 предприятий, лидерами по приему гостей стали Уралвагонзавод, Северский трубный завод, "Фарфор Сысерти", колокольный завод "Пятков и К", музей-шахта на родине русского золота в Березовском, ЕВРАЗ, Уралхиммаш, а также кондитерская фабрика "Девять островов".

Не менее впечатляющи достижения Челябинской области: за пять лет количество промплощадок, на которые водят экскурсии, увеличилось с 7 до 76, турпоток за этот период вырос с 30 до 111 тысяч человек. 72 процента заводских гостей - школьники и студенты, 15 - бизнес-делегации, 14 - самостоятельные путешественники. Большинство предприятий - участников программы находится в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Златоусте, но и малые города тоже задействованы. Названия маршрутов говорят сами за себя: "Первые в Магнитке", "Стальные горизонты", "Путешествие в профессию", "Танкоград".

Накопленный опыт позволяет уральцам поднимать непростые вопросы: что сохранять, как и на какие средства? В частности, острая дискуссия на эту тему развернулась на всероссийской научно-практической конференции, прошедшей в Екатеринбурге и приуроченной к 100-летию курса на индустриализацию, принятого в СССР в 1926 году.

Историю - на лом

Начнем с того, что ни в 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия" (ОКН), ни в 54-ФЗ о музейных фондах понятия индустриального наследия вообще нет. Сами историки, архивисты и краеведы нередко расходятся в трактовке терминов: для кого-то промышленное, индустриальное и инженерное - синонимы, а кто-то видит между ними принципиальную разницу.

"Промышленное - это технологии, оборудование и техника. А вот индустриальное - совокупность всех проявлений горнозаводской культуры, - рассуждает директор музея-заповедника "Горнозаводской Урал" Эльвира Меркушева. - Нижний Тагил - классический город-завод, каждый из 12 музейных объектов показывает, как развивалась социальная и экономическая жизнь на территории, возникали промыслы, менялся ландшафт".

Часто ли орудия труда или целые цеха становятся артефактами? Увы, это происходит во многом вопреки, а не благодаря воле владельцев предприятий, которые просто не видят в "груде железа" ценности, особенно если оно не петровских времен. Когда на смену советским станкам и конвейерам поступает нечто современное, старое распиливается и сдается на металлолом. Да что говорить о предпринимателях, если даже историку порой сложно распознать будущую звезду показа: сначала ее предстоит отмыть, очистить от масла, восстановить утерянные части.

Принудить собственников сохранять ОКН можно: для этого нужно в рамках 73-ФЗ определить предмет охраны - даже если это отдельный элемент, например ковш. Закрепление такого статуса спасет железяку от переплавки, хотя бизнесмену вряд ли понравится, что памятник нельзя передвинуть в другое место или сдать в музей. Без историко-культурной экспертизы даже покрасить не разрешат! Поэтому говорить об эффективности механизма применительно к промплощадкам достаточно сложно, считает Максим Семериков, сотрудник Управления госохраны ОКН Свердловской области.

Монетизация имиджа

"Мы всегда жили в парадигме, что креативщики зайдут на завод - и через какое-то время все расцветет. Но исследование Фонда Потанина показывает: без экономической функции проект "выстреливает" далеко не всегда", - отмечает министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Если среда вокруг памятника не стимулирует туристов оставлять деньги на территории, экскурсии превращаются просто в лишнюю нагрузку. Контакт между историками и туроператорами не всегда налажен: одни считают, что памятники сами по себе являются центрами притяжения, другие беспокоятся о бытовых потребностях гостей - есть ли рядом парковка, кафе, сувенирная лавка? А этим промзоны, как правило, похвастать не могут. Пока большинство проектов (фестивали, креативные кластеры и передвижные экспозиции на заводах), которые инициируют краеведы, реализуются либо на добровольные пожертвования, либо на гранты - на них никто не зарабатывает.

Когда стоишь рядом с огромным пилигримовым станом выше человеческого роста, охватывает невероятное чувство восторга, что кто-то когда-то его придумал, признается Анна Трепалова, руководитель направления промтуризма Трубной металлургический компании. Но доходы корпоративных музеев - крохи по сравнению с тем, сколько уходит на их содержание. Чтобы получить финансирование, с бизнесом нужно говорить на его языке: изложить четкий план, как благодаря бережному отношению к индустриальному наследию он сможет транслировать корпоративную культуру на внешнюю аудиторию, повысить вовлеченность своего персонала, сделать вклад в устойчивое развитие территории.

Пленэр у станка

Интересным опытом продвижения промышленных экскурсий поделилась Анна Калачева, глава центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области. В регион пригласили 17 блогеров и провезли по трем городам - Челябинску, Миассу и Магнитогорску, чтобы те показали их во всей красе своей аудитории, суммарно составляющей семь миллионов человек. Творчески переосмыслить индустриальное наследие пытаются и художники, пример тому - проект "Челябинск Человечный": в пленэрах на заводах за три года приняли участие более 50 мастеров, создавших 150 работ, которые, в свою очередь, посмотрели 40 тысяч зрителей.

Среди других идей, озвученных экспертами, заслуживает внимания предложение перенять опыт с рибейтом, когда регионы компенсируют кинематографистам часть затрат на съемки лент, если они проводятся на их территории. А когда нечто похожее появится для промышленников, это станет для них стимулом поддерживать старое оборудование в хорошем состоянии. Также неплохие перспективы для продвижения открывают межрегиональные туры и включение промобъектов в национальные маршруты, например "Демидовский", который повествует о династии уральских заводчиков.

"Эта деятельность требует специальной подготовки: нужно организовать безопасную логистику, в том числе по опасным производствам, выделить точки для фотографирования, контролировать, какую информацию выдают экскурсоводы, чтобы избежать рисков промышленного шпионажа. По сути, развивается новая профессия - гид-технолог", - подчеркивает Евгения Черепанова, представитель турфирмы из Пермского края.

На Южном Урале уже накопили некоторый опыт и в этом плане: в Магнитогорске работает отраслевой центр компетенций, где учат составлять технологические карты экскурсий и тестируют их на полигоне. Кроме того, сотрудникам предприятий, которые не родились ораторами, прививают навыки публичных выступлений.