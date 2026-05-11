Названы города, где россияне чаще всего снимают отели без перелета

Наиболее популярными направлениями, где российские туристы снимают отели, но при этом не берут перелеты, стали Санкт-Петербург и Сочи. Об этом рассказал в беседе с ТАСС директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

"Наиболее популярным направлением, где российские туристы снимают отели, но при этом не берут перелеты, стал Санкт-Петербург. Доля Северной столицы по сравнению с остальными отечественными курортами, где туристы бронировали отели на майские праздники, составляет 30%. Средний чек - 14 тыс. рублей. На втором месте Сочи, там арендовали проживание 14%. Средняя цена такого размещения 37 тыс. рублей", - сообщил эксперт.

Третье место занял Адлер, доля которого в общей доле снимаемых отелей без перелета составляет 10%. Средний чек бронирования в локации составляет 21 тыс. рублей. На четвертом месте оказался горнолыжный курорт Красная Поляна (средняя цена брони - 32 тыс. рублей). Замыкает пятерку направлений Лоо, доля которого в общем объеме бронирования отелей составляет 5%, а средняя стоимость арендованного номера - 22 тыс. рублей.